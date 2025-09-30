WIDEO
WESPRZYJ NAS!
SKLEP
Strona głównaWiadomościŚwiatAmbasador wyskoczył z 22. piętra hotelu. Prokuratura bada sprawę
TEMAT DNIAWiadomościŚwiat

Ambasador wyskoczył z 22. piętra hotelu. Prokuratura bada sprawę

-

Autor: DC
Wieża Eiffla
Wieża Eiffla. Zdjęcie ilustracyjne. / foto: Pixabay
- Reklama -

„Ambasador Republiki Południowej Afryki (RPA) został znaleziony martwy w Paryżu obok jednego z hoteli” – poinformowała we wtorek prokuratura. Wcześniej media podały, że 58-letni dyplomata prawdopodobnie wypadł z okna z 22. piętra czterogwiazdkowego hotelu.

Ze informacji na stronie ambasady RPA wynika, że szefem placówki był Nkosinathi Emmanuel Mthethwa, w latach 2014-2019 minister kultury RPA, a następnie – szef połączonego resortu kultury i sportu (w latach 2019-2023). Od 2024 roku kierował ambasadą w Paryżu.

Karierę polityczną rozpoczął w ruchu związkowym przeciwko apartheidowi w latach 90. XX wieku. W 2002 roku został parlamentarzystą.

W poniedziałek małżonka ambasadora zgłosiła jego zniknięcie, zaniepokojona wiadomością, którą otrzymała od niego. Portal BFMTV podał, że policja prowadziła poszukiwania, obawiając się samobójstwa.

- Prośba o wsparcie -

Bez cenzury. Bez kompromisów. Dzięki Tobie i z Tobą!

Bezkompromisowo przedstawiamy prawdę o Polsce i Świecie bez względu na działania aktualnej cenzury. Nie chodzimy na kompromisy. Utrzymujemy się z reklam i Twojego wsparcia. Jeśli chcesz wolnych mediów – WESPRZYJ NAS!

Według portalu dyplomata zarezerwował pokój na 22. piętrze hotelu i jedno z zabezpieczonych okien zostało wyłamane. W sprawie wszczęto śledztwo.

Ciało ambasadora znaleziono we wtorek przed hotelem Hyatt w paryskiej 17. dzielnicy.

Ostatni raz telefon dyplomaty logował się koło Lasku Bulońskiego około godz. 15 czasu lokalnego. Policja przeszukała teren z pomocą psów tropiących.

Źródło:rmf24.pl / PAP / nczas.info
Poprzedni artykuł
Polak zabity przez żydowskie wojsko. Śledztwo utknęło, bo Izrael i USA nie chcą współpracować
Następny artykuł
Braun w Toruniu i Bydgoszczy. Sommer, Skalski, Michalkiewicz w Wiedniu

Najnowsze

SOCIAL
WŁAŚCICIEL

5S MEDIA SP. Z O.O.
ADRES: ul. Jelinka 31 01-646 Warszawa

NIP: 5252676432, REGON: 365416025, KRS: 0000637269

KONTAKT
E-MAIL: [email protected]
SEKRETARIAT: +48 731 555 039

REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY:
dr Tomasz Sommer

WYDAWCY: Adam Wojtasiewicz, Radosław Piwowarczyk, Jacek Adamczyk, dr Maciej Sołdan

DZIENNIKARZE: Dominik Cwikła, Marta Maciejewska-Piwowarczyk, Kamil Małachowski, Bogdan Dobosz

MENU