Ambasador wyskoczył z 22. piętra hotelu. Prokuratura bada sprawę

„Ambasador Republiki Południowej Afryki (RPA) został znaleziony martwy w Paryżu obok jednego z hoteli” – poinformowała we wtorek prokuratura. Wcześniej media podały, że 58-letni dyplomata prawdopodobnie wypadł z okna z 22. piętra czterogwiazdkowego hotelu.

Ze informacji na stronie ambasady RPA wynika, że szefem placówki był Nkosinathi Emmanuel Mthethwa, w latach 2014-2019 minister kultury RPA, a następnie – szef połączonego resortu kultury i sportu (w latach 2019-2023). Od 2024 roku kierował ambasadą w Paryżu.

Karierę polityczną rozpoczął w ruchu związkowym przeciwko apartheidowi w latach 90. XX wieku. W 2002 roku został parlamentarzystą.

W poniedziałek małżonka ambasadora zgłosiła jego zniknięcie, zaniepokojona wiadomością, którą otrzymała od niego. Portal BFMTV podał, że policja prowadziła poszukiwania, obawiając się samobójstwa.

Według portalu dyplomata zarezerwował pokój na 22. piętrze hotelu i jedno z zabezpieczonych okien zostało wyłamane. W sprawie wszczęto śledztwo.

Ciało ambasadora znaleziono we wtorek przed hotelem Hyatt w paryskiej 17. dzielnicy.

Ostatni raz telefon dyplomaty logował się koło Lasku Bulońskiego około godz. 15 czasu lokalnego. Policja przeszukała teren z pomocą psów tropiących.