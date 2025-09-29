Ziobro nie został zatrzymany. Co dalej? Policja nie zdradza planów

- Reklama -

Policjanci nie zatrzymali b. ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry w poniedziałek w jego domu w Jeruzalu (woj. łódzkie). Polityk ma zostać doprowadzony na posiedzenie sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa. Policjanci nie zostali wpuszczeni na posesję Ziobry.

Policjanci przyjechali przed dom Ziobry w poniedziałek po godz. 6. Kilkakrotnie dzwonili domofonem do domu, ale nikt nie odpowiedział ani nie otworzył furtki.

– Policjanci przed chwilą podjęli próbę realizacji nakazu doprowadzenia świadka, zgodnie z postanowieniem Sądu Okręgowego w Warszawie – powiedziała oficer prasowa policji w Skierniewicach mł. asp. Aneta Placek.

Dodała, że funkcjonariusze pozostaną na miejscu pod domem Ziobry. Nie chciała jednak poinformować o dalszym planie działania.

Na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie byłego szefa MS, obecnie posła PiS, na posiedzenie sejmowej komisji śledczej zgodził się w połowie września Sąd Okręgowy w Warszawie. Posiedzenie, na którym jedynym punktem ma być przesłuchanie Ziobry, zaplanowano w poniedziałek na godz. 10.30.

Sejmowa komisja śledcza ds. Pegasusa chce przesłuchać Ziobrę od ponad roku. Podobna procedura doprowadzenia b. ministra sprawiedliwości miała miejsce 31 stycznia br. Wówczas policja również nie zastała go w jego domu w Jeruzalu, ale został on zatrzymany po wywiadzie w TV Republika.

Nie został wtedy jednak przesłuchany, ponieważ komisja uznała doprowadzenie za nieskuteczne i wnioskowała o areszt do 30 dni, czego sąd nie uwzględnił.