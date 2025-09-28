WIDEO
Mają rozmach! To jest najwyższy most drogowy na świecie. Wisi ponad pół kilometra nad rzeką [VIDEO]

-

Autor: AW
W chińskiej prowincji Kuejczou oddano do użytku najwyższy most drogowy na świecie. Foto: print screen YT
W chińskiej prowincji Kuejczou w niedzielę oddano do użytku najwyższy most drogowy na świecie – poinformowały państwowe media. Konstrukcja, wznosząca się nad kanionem Huajiang na wysokości 625 metrów nad lustrem wody, skraca czas podróży z dwóch godzin do zaledwie dwóch minut.

Budowa mostu, która trwała trzy lata, ustanowiła rekord świata, bijąc o ok. 60 metrów poprzedniego rekordzistę – most Duge położony zaledwie 200 km dalej.

Konstrukcja, mierząca łącznie 2890 m, stała się również najdłuższym mostem górskim na świecie. Jego główne przęsło biegnące nad rzeką Beipan ma 1420 m długości. Huajiang został zmontowany z 93 sekcji kratownic stalowych ważących łącznie ponad 21 tys. ton, co trzykrotnie przekracza wagę Wieży Eiffla.

Nowy most ma kluczowe znaczenie dla lokalnej społeczności – podkreśla agencja Xinhua. Radykalnie skraca czas podróży między powiatami Zhenfeng i Guanling z dwóch godzin do zaledwie dwóch minut, co ułatwi codzienne życie mieszkańców i usprawni transport towarów w regionie.

Górzysta prowincja Kuejczou nazywana jest „światowym muzeum mostów” – pisze portal PengPai. W regionie oddano do użytku lub trwa budowa 32 tys. mostów i znajduje się tam niemal połowa ze 100 najwyższych mostów świata. Spośród 50 najwyższych mostów na świecie tylko trzy znajdują się poza granicami Chin – zwraca z kolei uwagę dziennik „South China Morning Post”.

Źródło:PAP
