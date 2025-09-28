WIDEO
Przestraszeni Duńczycy wprowadzają zakaz. Za jego złamanie grozi nawet więzienie
WiadomościŚwiat

Przestraszeni Duńczycy wprowadzają zakaz. Za jego złamanie grozi nawet więzienie

-

Autor: MMP
Policja. Dania.
Duńska policja. Zdjęcie ilustracyjne. / foto: Wikimedia, Lars Schmidt, CC BY-SA 3.0
Dania wprowadzi w tym tygodniu zakaz cywilnych lotów dronami w całym kraju, aby zapewnić bezpieczeństwo środowego szczytu UE w Kopenhadze – poinformowało w niedzielę duńskie ministerstwo transportu.

Zakaz będzie obowiązywać od poniedziałku do piątku. „W związku z niedawnymi incydentami z dronami, minister transportu Thomas Danielsen, w porozumieniu z ministrem obrony i ministrem sprawiedliwości, podjął decyzję o skorzystaniu z opcji przewidzianej w ustawie o lotnictwie, aby zamknąć duńską przestrzeń powietrzną dla wszystkich cywilnych lotów dronów w tym tygodniu” – napisano w oświadczeniu resortu transportu.

„Nie możemy pozwolić, aby zagraniczne drony powodowały niepewność i dezorganizację w społeczeństwie, czego doświadczyliśmy ostatnio. Dania będzie gościć w przyszłym tygodniu przywódców UE. Musimy dlatego szczególnie skupić się na bezpieczeństwie” – wyjaśnił minister Danielsen, cytowany na stronie swojego resortu.

Naruszenie zakazu może skutkować grzywną lub karą pozbawienia wolności do dwóch lat. Zakaz nie obejmuje lotów dronów wojskowych, lotnictwa państwowego wykorzystującego drony, w tym operacji dronów policyjnych i w sytuacjach kryzysowych, a także operacji dronów w sytuacjach kryzysowych na obszarach miejskich i regionalnych oraz w służbie zdrowia.

W ostatnich dniach w Danii doszło do kilku przypadków naruszeń przestrzeni powietrznej przez niezidentyfikowane drony. Siły zbrojne Danii poinformowały w niedzielę o pojawieniu się bezzałogowców drugi dzień z rzędu w pobliżu obiektów wojskowych. Szefowa duńskiego rządu Mette Frederiksen nazwała wcześniej incydenty „atakami hybrydowymi”.

„Rosyjski dron” nad Danią to duński samolot? Korwin-Mikke: Ta cywilizacja to pośmiewisko

Źródło:PAP
