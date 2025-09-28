Firma Dominiki Kulczyk otrzymała pytania od nowego udziałowca. Wydano komunikat i doniesiono do służb

- Reklama -

Zarząd Polenergii – należącej do Dominik Kulczyk – doniósł na jednego z nowych akcjonariuszy do „organów administracji publicznej i służb”. Powodem miało być rzekomo to, że chciał uzyskać szczegółowe informacje na temat działalności firmy.

Polenergia jest największą prywatną grupą energetyczną. Specjalizuje się m.in. w energii odnawialnej. Buduje na Bałtyku farmy wiatrowe uznawane za strategiczne. Przewodniczącą rady nadzorczej jak i głównym udziałowcem poprzez swoje firmy jest Dominika Kulczyk, która od lat uważana jest za najbogatszą Polkę.

Kilka tygodni temu w firmie pojawił się nowy akcjonariusz. Wzbudził on jednak poważne podejrzenia, w efekcie czego podjęto poważne kroki.

Chodzi o fundusz FORUM 123 FIZ z siedzibą w Krakowie. 8 września nabył 0,0336 proc. ogólnej liczby akcji i głosów. Nie jest to jeszcze znaczący pakiet, ale już 11 września nowy udziałowiec poprosił o informacje dotyczące historii Polenergii. Stopień dociekliwości wzbudził podejrzenia.

„Wyjątkowa obszerność oraz spekulacyjny charakter zawartych we wniosku pytań, dotyczących w przeważającej mierze zdarzeń historycznych, wywołuje wątpliwości co do rzeczywistych intencji Forum i sugeruje, że nabycie akcji spółki przez Forum nie ma charakteru stricte inwestycyjnego, a stanowi realizację z góry powziętego celu i opracowanej wcześniej strategii mającej na celu kwestionowanie ładu korporacyjnego w spółce oraz praw dwóch największych wieloletnich akcjonariuszy spółki – Mansa Investments sp. z o.o. oraz BIF IV Europe Holdings Limited” – czytamy w oświadczeniu Polenergii.

Oceniono też, że działania nowego inwestora „można odczytywać nie jako realizację ustawowego prawa akcjonariusza do informacji, lecz jako próbę wywarcia presji na spółkę, wywołania niepewności w relacjach spółki z inwestorami oraz destabilizacji pozycji spółki na rynku kapitałowym, a ostatecznie spowodowania szkody w majątku spółki lub manipulację kursem jej akcji”. Mimo to zarząd przygotował odpowiedzi na pytania, które pojawiły się we wniosku.

Wskazano jednak, że spółka „nie będzie tolerować działań godzących w jej interesy oraz interesy jej akcjonariuszy”.

„Odpowiednie informacje miały już zostać przekazane do właściwych organów administracji publicznej (w tym Komisji Nadzoru Finansowego), a także właściwych służb. Wskazano na możliwość ewentualnego naruszenia prawa przez Forum” – podaje next.gazeta.pl.

W komunikacie ostrzeżono też, działania o znamionach nielegalnych praktyk rynkowych „spotkają się ze stanowczą i natychmiastową reakcją”.

Nowy inwestor, FORUM 123 FIZ reprezentowany jest przez FORUM TFI S.A.. Obydwie firmy mają swoje siedziby w Krakowie.

„FORUM TFI S.A. jest niezależną, wyspecjalizowaną w obsłudze, administracji i zarządzaniu różnymi instrumentami biznesowymi” – podaje firma na swojej stronie internetowej.

Spółka działa na rynku funduszy inwestycyjnych od 2007 roku.

Jakie konkretnie pytania padły, że firma Dominiki Kulczyk tak stanowczo zareagowała? Tego niestety nie wiemy. Przynajmniej na razie.