WIDEO
WESPRZYJ NAS!
SKLEP
Strona głównaWiadomościBiznesFirma Dominiki Kulczyk otrzymała pytania od nowego udziałowca. Wydano komunikat i doniesiono...
WiadomościBiznes

Firma Dominiki Kulczyk otrzymała pytania od nowego udziałowca. Wydano komunikat i doniesiono do służb

-

Autor: DC
Dominika Kulczyk i interesy z państwem.
Dominika Kulczyk. / Fot. PAP
- Reklama -

Zarząd Polenergii – należącej do Dominik Kulczyk – doniósł na jednego z nowych akcjonariuszy do „organów administracji publicznej i służb”. Powodem miało być rzekomo to, że chciał uzyskać szczegółowe informacje na temat działalności firmy.

Polenergia jest największą prywatną grupą energetyczną. Specjalizuje się m.in. w energii odnawialnej. Buduje na Bałtyku farmy wiatrowe uznawane za strategiczne. Przewodniczącą rady nadzorczej jak i głównym udziałowcem poprzez swoje firmy jest Dominika Kulczyk, która od lat uważana jest za najbogatszą Polkę.

Kilka tygodni temu w firmie pojawił się nowy akcjonariusz. Wzbudził on jednak poważne podejrzenia, w efekcie czego podjęto poważne kroki.

Chodzi o fundusz FORUM 123 FIZ z siedzibą w Krakowie. 8 września nabył 0,0336 proc. ogólnej liczby akcji i głosów. Nie jest to jeszcze znaczący pakiet, ale już 11 września nowy udziałowiec poprosił o informacje dotyczące historii Polenergii. Stopień dociekliwości wzbudził podejrzenia.

- Prośba o wsparcie -

Bez cenzury. Bez kompromisów. Dzięki Tobie i z Tobą!

Bezkompromisowo przedstawiamy prawdę o Polsce i Świecie bez względu na działania aktualnej cenzury. Nie chodzimy na kompromisy. Utrzymujemy się z reklam i Twojego wsparcia. Jeśli chcesz wolnych mediów – WESPRZYJ NAS!

„Wyjątkowa obszerność oraz spekulacyjny charakter zawartych we wniosku pytań, dotyczących w przeważającej mierze zdarzeń historycznych, wywołuje wątpliwości co do rzeczywistych intencji Forum i sugeruje, że nabycie akcji spółki przez Forum nie ma charakteru stricte inwestycyjnego, a stanowi realizację z góry powziętego celu i opracowanej wcześniej strategii mającej na celu kwestionowanie ładu korporacyjnego w spółce oraz praw dwóch największych wieloletnich akcjonariuszy spółki – Mansa Investments sp. z o.o. oraz BIF IV Europe Holdings Limited” – czytamy w oświadczeniu Polenergii.

Oceniono też, że działania nowego inwestora „można odczytywać nie jako realizację ustawowego prawa akcjonariusza do informacji, lecz jako próbę wywarcia presji na spółkę, wywołania niepewności w relacjach spółki z inwestorami oraz destabilizacji pozycji spółki na rynku kapitałowym, a ostatecznie spowodowania szkody w majątku spółki lub manipulację kursem jej akcji”. Mimo to zarząd przygotował odpowiedzi na pytania, które pojawiły się we wniosku.

Wskazano jednak, że spółka „nie będzie tolerować działań godzących w jej interesy oraz interesy jej akcjonariuszy”.

„Odpowiednie informacje miały już zostać przekazane do właściwych organów administracji publicznej (w tym Komisji Nadzoru Finansowego), a także właściwych służb. Wskazano na możliwość ewentualnego naruszenia prawa przez Forum” – podaje next.gazeta.pl.

W komunikacie ostrzeżono też, działania o znamionach nielegalnych praktyk rynkowych „spotkają się ze stanowczą i natychmiastową reakcją”.

Nowy inwestor, FORUM 123 FIZ reprezentowany jest przez FORUM TFI S.A.. Obydwie firmy mają swoje siedziby w Krakowie.

„FORUM TFI S.A. jest niezależną, wyspecjalizowaną w obsłudze, administracji i zarządzaniu różnymi instrumentami biznesowymi” – podaje firma na swojej stronie internetowej.

Spółka działa na rynku funduszy inwestycyjnych od 2007 roku.

Jakie konkretnie pytania padły, że firma Dominiki Kulczyk tak stanowczo zareagowała? Tego niestety nie wiemy. Przynajmniej na razie.

Źródło:next.gazeta.pl
Poprzedni artykuł
Zmasowany atak na Kijów. Setki rosyjskich dronów bojowych uderzyły w stolicę Ukrainy. Polskie i sojusznicze lotnictwo operuje [FOTO/VIDEO]
Następny artykuł
Przyszli w Tatry 15 tysięcy lat temu. Już wiemy, skąd pochodzili

Najnowsze

SOCIAL
WŁAŚCICIEL

5S MEDIA SP. Z O.O.
ADRES: ul. Jelinka 31 01-646 Warszawa

NIP: 5252676432, REGON: 365416025, KRS: 0000637269

KONTAKT
E-MAIL: [email protected]
SEKRETARIAT: +48 731 555 039

REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY:
dr Tomasz Sommer

WYDAWCY: Adam Wojtasiewicz, Radosław Piwowarczyk, Jacek Adamczyk, dr Maciej Sołdan

DZIENNIKARZE: Dominik Cwikła, Marta Maciejewska-Piwowarczyk, Kamil Małachowski, Bogdan Dobosz

MENU