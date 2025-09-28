WIDEO
TEMAT DNIAWiadomościŚwiatWojna na Ukrainie

Zmasowany atak na Kijów. Setki rosyjskich dronów bojowych uderzyły w stolicę Ukrainy. Polskie i sojusznicze lotnictwo operuje [FOTO/VIDEO]

Autor: AW
Polskie myśliwce podczas ćwiczeń. Zdjęcie ilustracyjne. Źródło: X/DORSZ
Polskie myśliwce. Zdjęcie ilustracyjne. Źródło: X/DORSZ
Co najmniej sześć osób zostało rannych w wyniku długotrwałego, zmasowanego ataku Rosji na stolicę Ukrainy, Kijów. W mieście po godzinie 7.30 (6.30 czasu polskiego) słychać było liczne wybuchy i odgłosy wystrzałów obrony powietrznej.

Rosyjskie wojska zaatakowały Ukrainę z zastosowaniem rojów dronów i rakiet. W Kijowie częściowo zrujnowany został pięciopiętrowy blok. Wybuchły pożary.

„W dzielnicy Dnieprowskiej płoną samochody. W (dzielnicy) Sołomiańskiej są informacje o spadających odłamkach. Bądźcie uważni! Na Kijów wciąż nadlatują drony” – zaalarmował mer Kijowa, Witalij Kliczko.

Ukraińskie media poinformowały, że w nocy z soboty na niedzielę rosyjskie wojska przeprowadziły zmasowany atak rakietowy oraz przy użyciu dronów na liczne cele w całym kraju. Między innymi przez całą noc roje dronów typu Shahed zagrażały Kijowowi i innym miastom.

„Pociski cały czas uderzają w miasto” – powiedział Kliczko i zaapelował do mieszkańców o pozostanie w schronach.

Władze obwodu kijowskiego poinformowały o licznych pożarach zarówno budynków prywatnych, jak i publicznych oraz przemysłowych. Przez całą noc atakowane były też cele w innych regionach Ukrainy, między innymi w Zaporożu i Chmielnickim. Według ukraińskich mediów wojska rosyjskie prowadziły ostrzał przy użyciu pocisków balistycznych i manewrujących.

Polskie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało nad ranem w niedzielę, że w związku z aktywnością rosyjskich wojsk nad terytorium Ukrainy „rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa”.

Po godzinie 8.00 DORSZ wydało komunikat: Operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej zostało zakończone w związku z zaprzestaniem uderzeń rosyjskiego lotnictwa na Ukrainę – podało w niedzielę Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Nie zaobserwowano naruszenia przestrzeni powietrznej RP.

Informację o rozpoczęciu operowania polskiego i sojuszniczego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej Dowództwo Operacyjne RSZ przekazało w komunikacie opublikowanym na portalu X po godzinie 4 nad ranem. Cztery godziny później DORSZ przekazał, że operacja zakończyła się z w związku z zaprzestaniem uderzeń lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

„Uruchomione naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowej działalności operacyjnej” – poinformowano.

Dowództwo zaznaczyło, że nie zaobserwowało naruszenia przestrzeni powietrznej RP.

DORSZ podziękował NATO oraz Królewskim Holenderskim Siłom Powietrznym, których myśliwce F-35 „pomagały dzisiejszej nocy zapewnić bezpieczeństwo na polskim niebie”. Podziękowania skierowano także do Bundeswehry – za zaangażowanie i wsparcie poprzez systemy Patriot, wzmacniające ochronę polskiej przestrzeni powietrznej.

Jak podkreślił DORSZ, Wojsko Polskie na bieżąco monitoruje sytuację na terytorium Ukrainy i pozostaje w stałej gotowości do zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej

Źródło:PAP
