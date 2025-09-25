Paracetamol i autyzm. Korwin-Mikke o nowym trendzie na amerykańskim TikToku. „Piramidalna głupota” [VIDEO]

Janusz Korwin-Mikke skomentował nowy tiktokowy trend w USA, gdzie kobiety w ciąży zażywają paracetamol. Prezydent USA Donald Trump ostrzegł, że istnieją powiązania między tą czynnością a występowaniem autyzmu u dzieci. Prezes partii KORWiN ocenił, że nowy trend to „piramidalna głupota”.
„Blisko szczytu głupoty. Paracetamol jest podejrzewany o uszkodzenia wątroby i powstawanie autyzmu. Nawet producenci ostrzegają przed tym kobiety w ciąży” – napisał na X Janusz Korwin-Mikke.
„Więc postępowe kobiety 'na złość Trumpowi i Kennedyemu’ demonstracyjnie zażywają ten lek w ciąży” – kontynuował nestor polskiej prawicy wolnościowej, udostępniając nagranie przedstawiające trend na TikToku.
„Kobiety w ciąży zażywają teraz Tylenol, próbując „trollować Trumpa”. To jest absolutnie obrzydliwe” – napisał w załączonym materiale wideo na X Dom Lucre.
Janusz Korwin-Mikke ocenił, że jest to „głupota piramidalna”.
„Autyzm z tego powodu zdarza się raz na 1000 przypadków, więc urodzenie zdrowego dziecka NICZEGO nie udowodni. Natomiast autyzm pojawia się i bez paracetamolu – i jeśli przytrafi się to dziecku jakiejś takiej wariatki, to (nawet jeśli nie będzie wywołany zażywaniem paracetamolu!) będzie wspaniałym argumentem dla przeciwników” – wyjaśnił prezes partii KORWiN.
„Typowa lose-lose situation” – podsumował Janusz Korwin-Mikke.
Kilka dni temu prezydent USA Donald Trump uderzył w interesy przemysłu farmaceutycznego. Stwierdził, że przyjmowanie Tylenolu (paracetamolu) przez kobiety w ciąży może wywoływać większe ryzyko wystąpienia autyzmu u dziecka. Więcej o tym przeczytacie w artykule poniżej.