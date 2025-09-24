WIDEO
Atak na flotyllę płynącą do Strefy Gazy. Na pokładzie był polski poseł. Zaapelował do rządu Tuska

-

Autor: MMP
Atak na flotyllę płynącą do Strefy Gazy. / foto: screen X (kolaż)
Aktywiści z flotylli humanitarnej, płynącej z pomocą dla ludności Strefy Gazy, poinformowali, że ich statki zostały zaatakowane przez drony w nocy z wtorku na środę. Włoska rzecznik flotylli przekazała, że trafiono jednostki włoską, angielską i polską. Na pokładzie polskiego statku jest poseł Franciszek Sterczewski.

Włoska rzecznik Globalnej Flotylli Sumud Maria Elena Delia poinformowała: – Trafione zostały jednostki z Włoch, Anglii i Polski. To tak, jak atak na trzy państwa. To bardzo poważny incydent, który stanowi precedens. Wypowiedź Delii przytoczyła agencja Ansa.

– Zostaliśmy zaatakowani przez co najmniej 15 dronów. Najpierw zrzuciły substancje drażniące, a potem granaty hukowe, które spadły na łodzie. Cztery, pięć z nich jest zniszczonych, m.in. nasza, i nie mogą płynąć z żaglem – relacjonowała.

Delia powiadomiła, że atak trwał przez kilka godzin.

– Miał na celu wyczerpanie psychiczne osób znajdujących się na pokładzie w nocy, w ciemnościach, na otwartym morzu. To kryminalny akt przeciwko cywilnej flotylli. My nie damy się zastraszyć, bo wiemy, że płyniemy całkowicie legalnie i kontynuujemy nasz rejs w stronę Strefy Gazy, by zawieźć pomoc wycieńczonej ludności – oznajmiła przedstawicielka inicjatywy humanitarnej.

Wyraziła też nadzieję, że głos w tej sprawie zabiorą politycy. W przedsięwzięciu uczestniczą deputowani do włoskiego parlamentu i europosłowie z Włoch.

Flotylla płynąca do Strefy Gazy zaatakowana przez drony. „Eksplozje słyszane z kilku łodzi” [VIDEO]

Szef włoskiej dyplomacji, wicepremier Antonio Tajani, który przebywa na 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku, oświadczył na wiadomość o ataku, że Izrael nie może podejmować operacji zagrażających osobom z Globalnej Flotylli Sumud.

MSZ w Rzymie powiadomiło, że przekazało władzom Izraela, iż wszelkie takie działania muszą być prowadzone zgodnie z prawem międzynarodowym.

Strona włoska zapowiedziała, że minister obrony Guido Crosetto przedstawi w czwartek w Izbie Deputowanych informację na temat ataku na flotyllę.

Poseł Franciszek Sterczewski, uczestniczący w tej inicjatywie humanitarnej, napisał na platformie X: „Przed chwilą dron zaatakował statek z pomocą humanitarną pod polską banderą, na którym płynę. Wszyscy cali, ale uszkodzony został jeden żagiel. Wzywam polski rząd do ochrony flotylli i działań na rzecz zakończenia ludobójstwa w Gazie. Musicie działać teraz!”. Wiadomość tę skierował także do premiera Donalda Tuska.

„do godz 4: 30 odbyło się 13 ataków, na 10 statków, 3 statki są uszkodzone, w tym ten na którym jestem, który płynie pod polską banderą. 🇵🇱 ” – dodał.

W Strefie Gazy trwa kryzys humanitarny, w tym głód, wywołany trwającą blisko dwa lata wojną Izraela z Hamasem. Według organizacji humanitarnych sytuacja się pogarsza, a ilość przepuszczanej przez Izrael pomocy jest wciąż niewystarczająca. Izrael odrzuca zarzuty o to, że jego działania przyczyniają się do głodu i ogłasza kolejne kroki, które mają usprawnić pomoc.

Źródło:PAP/X
