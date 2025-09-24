WIDEO
Flotylla płynąca do Strefy Gazy zaatakowana przez drony. „Eksplozje słyszane z kilku łodzi” [VIDEO]

-

Autor: MMP
Atak na flotyllę płynącą do Strefy Gazy
Atak na flotyllę płynącą do Strefy Gazy. / foto: screen X (kolaż)
Propalestyńscy aktywiści z humanitarnej flotylli płynącej do Strefy Gazy poinformowali we wtorek, że ich statki zostały zaatakowane przez „kilka dronów”, a w pobliżu słychać było eksplozje.

„Wiele dronów, zrzucone niezidentyfikowane obiekty, zakłócona komunikacja i eksplozje słyszane z kilku łodzi” – napisała w komunikacie Globalna Flotylla Sumud, która w zeszłym tygodniu wypłynęła z Tunezji w kierunku Strefy Gazy.

„Jesteśmy obecnie ofiarami tych akcji psychologicznych, ale nie damy się zastraszyć” – dodano.

Według niemieckiej obrończyni tzw. praw człowieka Yasemin Acar, zaatakowanych zostało pięć łodzi. – Nie mamy broni. Nie stanowimy zagrożenia dla nikogo – mówiła w filmie opublikowanym na Instagramie i podkreśliła, że flotylla przewozi „tylko pomoc humanitarną”.

W skład flotylli wchodzą aktywiści propalestyńscy, w tym szwedzka ekoaktywistka Greta Thunberg. Statki zmierzają do Gazy, aby dostarczyć pomoc humanitarną i „przełamać izraelską blokadę”.

W poniedziałek izraelskie MSZ oświadczyło, że nie pozwoli na to, by składająca się z około 20 statków flotylla przełamała blokadę morską palestyńskiego terytorium. To grupa „zorganizowana przez Hamas i służąca Hamasowi” – napisało MSZ w Jerozolimie o inicjatywie Globalnej Flotylli Sumud.

„Jeśli uczestnicy flotylli rzeczywiście pragną dostarczyć pomoc humanitarną, a nie służyć Hamasowi, Izrael wzywa statki do zacumowania w porcie w Aszkelonie i rozładowania tam pomocy, skąd zostanie ona niezwłocznie i w skoordynowany sposób przekazana do Strefy Gazy” – napisano w poniedziałkowym komunikacie izraelskiej dyplomacji. Jednocześnie zaapelowano do aktywistów, by nie łamali izraelskiego prawa.

W Strefie Gazy trwa kryzys humanitarny, w tym głód, wywołany trwającą blisko dwa lata wojną Izraela z Hamasem. Według organizacji humanitarnych sytuacja się pogarsza, a ilość przepuszczanej przez Izrael pomocy jest wciąż niewystarczająca. Izrael odrzuca zarzuty o to, że jego działania przyczyniają się do głodu i ogłasza kolejne kroki, które mają usprawnić pomoc.

Źródło:PAP
