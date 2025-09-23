Szokująca deklaracja Sikorskiego ws. Ukrainy. Płaczek: „Czy to jest normalne?”

- Reklama -

Poseł Konfederacji Grzegorz Płaczek alarmuje w mediach społecznościowych, że Polska może nie tylko spłacać pożyczkę, ale produkować finansowany z niej sprzęt wojskowy. Polityk załączył dokument dotyczący interwencji poselskiej w resorcie obrony.

„Czy to już nie jest absurd? Minister Radosław Sikorski oficjalnie potwierdził chęć produkowania na rzecz Ukrainy sprzętu wojskowego w ramach programu SAFE, który opiera się na oprocentowanej pożyczce w wysokości 45 mld euro” – napisał na portalu X Płaczek.

Poseł Konfederacji wskazał, że przeszło 40 dni czeka na odpowiedź z resortu Władysława Kosiniaka-Kamysza ws. programu SAFE i ewentualnego przekazywania sprzętu wojskowego Ukrainie.

„Sytuacja może bowiem wyglądać tak: Polska będzie przez lata spłacać gigantyczną pożyczkę wraz z odsetkami, a jednocześnie gotowa jest oddawać część sprzętu bezpłatnie Ukrainie” – podkreślił.

Zwracając się do MON, Płaczek pytał m.in. o to jakiej wartości sprzęt – zakupiony z pożyczki – zostanie przekazany Ukrainie oraz czy strona ukraińska zgłosiła konkretne zapotrzebowanie, które zostało ujęte we wniosku do Komisji Europejskiej. Polityk zapytał także, jaki procent środków z programu SAFE będzie przeznaczony na zakup sprzętu wyprodukowanego w naszym kraju, a także o dokładną kwotę odsetek od wynoszącej 45 mld euro kwoty pożyczki oraz o termin spłaty.

„Jako kraj możemy stanąć wobec sytuacji, w której Polska zaciągnie wieloletnią, kosztowną pożyczkę, a sprzęt… trafi do innego państwa. Pytanie: czy to jest normalne?” – pytał poseł Płaczek.