Zełenski chce, żeby Polska robiła to samo, co Ukraina

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że siły zbrojne jego kraju zestrzeliwują cele lecące na jej terytorium i na Polskę, wyrażając oczekiwanie, że podobne działania podejmie strona polska, a być może także Rumunia. Zaproponował, że mogłyby one objąć tylko cele nad zachodnią częścią Ukrainy.

„Uważam, że sprawiedliwie jest mówić o wspólnych decyzjach. (…) To znaczy: my mamy system obrony przeciwlotniczej — my zestrzeliwujemy wszystko, co leci na nas i (co) leci na Polskę” — powiedział Zełenski, cytowany w sobotę przez agencję Interfax-Ukraina.

Prezydent dodał, że takich samych działań oczekiwałby od Polski. „I tak samo Polska zestrzeliwuje samolotami wszystko, co leci na nich, i to, co leci na nas. Można brać pod uwagę jedynie regiony zachodniej części naszego państwa — tam, gdzie Polska ma możliwości. Albo to może być nie tylko Polska, ale i Rumunia, na innych nie liczymy” — dodał Zełenski.

Oświadczył także, że Ukraina potrzebuje gwarancji bezpieczeństwa jeszcze przed zakończeniem wojny, jednak – jak podkreślił – nikt nie rozpatruje „modelu koreańskiego”, „fińskiego” ani żadnego innego, ponieważ nie wiadomo, jak ostatecznie zakończy się konflikt.

„Dlatego mówi się – na przykład (mówi tak – PAP) prezydent Francji (Emmanuel) Macron – że gwarancje bezpieczeństwa nie powinny czekać na zakończenie wojny. I tutaj zgadzam się z nim, że na przykład samo zawieszenie broni wystarczy, aby udzielać gwarancji bezpieczeństwa. Nie możemy tracić czasu i czekać, aż będzie jasna umowa o zakończeniu wojny. Potrzebne są gwarancje bezpieczeństwa wcześniej” – podkreślił prezydent.

Zełenski powiedział, że gwarancje bezpieczeństwa zamierza omówić z prezydentem USA Donaldem Trumpem na spotkaniu, które ma odbyć się podczas 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.