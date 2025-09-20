WIDEO
WESPRZYJ NAS!
SKLEP
Strona głównaWiadomościPolskaZełenski chce, żeby Polska robiła to samo, co Ukraina
TEMAT DNIAWiadomościPolskaŚwiatWojna na Ukrainie

Zełenski chce, żeby Polska robiła to samo, co Ukraina

-

Autor: AW
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zelenski. Foto: presiden.gov.ua
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zelenski. Foto: presiden.gov.ua
- Reklama -

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że siły zbrojne jego kraju zestrzeliwują cele lecące na jej terytorium i na Polskę, wyrażając oczekiwanie, że podobne działania podejmie strona polska, a być może także Rumunia. Zaproponował, że mogłyby one objąć tylko cele nad zachodnią częścią Ukrainy.

„Uważam, że sprawiedliwie jest mówić o wspólnych decyzjach. (…) To znaczy: my mamy system obrony przeciwlotniczej — my zestrzeliwujemy wszystko, co leci na nas i (co) leci na Polskę” — powiedział Zełenski, cytowany w sobotę przez agencję Interfax-Ukraina.

Prezydent dodał, że takich samych działań oczekiwałby od Polski. „I tak samo Polska zestrzeliwuje samolotami wszystko, co leci na nich, i to, co leci na nas. Można brać pod uwagę jedynie regiony zachodniej części naszego państwa — tam, gdzie Polska ma możliwości. Albo to może być nie tylko Polska, ale i Rumunia, na innych nie liczymy” — dodał Zełenski.

Oświadczył także, że Ukraina potrzebuje gwarancji bezpieczeństwa jeszcze przed zakończeniem wojny, jednak – jak podkreślił – nikt nie rozpatruje „modelu koreańskiego”, „fińskiego” ani żadnego innego, ponieważ nie wiadomo, jak ostatecznie zakończy się konflikt.

- Prośba o wsparcie -

Bez cenzury. Bez kompromisów. Dzięki Tobie i z Tobą!

Bezkompromisowo przedstawiamy prawdę o Polsce i Świecie bez względu na działania aktualnej cenzury. Nie chodzimy na kompromisy. Utrzymujemy się z reklam i Twojego wsparcia. Jeśli chcesz wolnych mediów – WESPRZYJ NAS!

„Dlatego mówi się – na przykład (mówi tak – PAP) prezydent Francji (Emmanuel) Macron – że gwarancje bezpieczeństwa nie powinny czekać na zakończenie wojny. I tutaj zgadzam się z nim, że na przykład samo zawieszenie broni wystarczy, aby udzielać gwarancji bezpieczeństwa. Nie możemy tracić czasu i czekać, aż będzie jasna umowa o zakończeniu wojny. Potrzebne są gwarancje bezpieczeństwa wcześniej” – podkreślił prezydent.

Zełenski powiedział, że gwarancje bezpieczeństwa zamierza omówić z prezydentem USA Donaldem Trumpem na spotkaniu, które ma odbyć się podczas 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.

Źródło:PAP
Poprzedni artykuł
Seria pogryzień przez agresywne psy. Bosak: Wyłamałem się i powiedziałem, że dla mnie nie jest to sprawa oczywista
Następny artykuł
Kawiorowa, a właściwie „diorowa” lewica

Najnowsze

SOCIAL
WŁAŚCICIEL

5S MEDIA SP. Z O.O.
ADRES: ul. Jelinka 31 01-646 Warszawa

NIP: 5252676432, REGON: 365416025, KRS: 0000637269

KONTAKT
E-MAIL: [email protected]
SEKRETARIAT: +48 731 555 039

REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY:
dr Tomasz Sommer

WYDAWCY: Adam Wojtasiewicz, Radosław Piwowarczyk, Jacek Adamczyk, dr Maciej Sołdan

DZIENNIKARZE: Dominik Cwikła, Marta Maciejewska-Piwowarczyk, Kamil Małachowski, Bogdan Dobosz

MENU