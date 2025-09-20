11 biskupów i ponad 1,1 tys. księży podpisało petycję „Kapłani Przeciw Ludobójstwu”. „Chrystus umarł w Gazie”

- Reklama -

Pod inicjatywą „Chrystus umarł w Gazie” podpisało się ponad 1,1 tys. księży i 11 biskupów. Sygnatariusze potępiają izraelskie ludobójstwo w Strefie Gazy, domagają się niezależnego śledztwa ws. wydarzeń z 7 października 2023 roku oraz szacunku dla prawa międzynarodowego oraz każdego ludzkiego życia.

Łącznie ponad 1,1 tys. księży i 11 biskupów na świecie – w większości jednak z Włoch – potępiło Izraelskie ludobójstwo w Strefie Gazy. Wyliczono w szczególności „zbrodnie wojenne, czystki etniczne i stosowanie głodu jako broni eksterminacji”. Inicjatywę „Kapłani Przeciw Ludobójstwu” przeprowadzono pod hasłem „Chrystus umarł w Gazie”.

Podczas konferencji prasowej online 15 września rzymskokatoliccy kapłani i hierarchowie stwierdzili, że „​​dostrzegają obecność Chrystusa” w „wyczerpanym narodzie Strefy Gazy i w narodzie palestyńskim żyjącym pod okupacją”. Przypomnieli, że Chrystus utożsamia się z „biednymi, głodnymi, spragnionymi i przybyszami, jak opisano w Ewangelii św. Mateusza w rozdziale 25”.

– Nie możemy milczeć w obliczu tragedii, jaka dotknęła ludność palestyńską w Strefie Gazy i na Terytoriach Okupowanych. Nie przemawiamy jako politycy, ale jako pasterze, jako przywódcy wspólnot, które wierzą w Ewangelię i w godność każdego ludzkiego życia. Nie reprezentujemy tylko siebie, ale także wspólnoty powierzone naszej opiece jako pasterzy w Kościele katolickim – powiedział rzecznik inicjatywy, ks. Pietro Rossini, misjonarz ksaweriański, cytowany przez Catholic News Agency.

Księża domagają się poszanowania prawa międzynarodowego, w tym określenia legalnych granic.

– Wzywamy do poszanowania prawa międzynarodowego, rezolucji Organizacji Narodów Zjednoczonych i orzeczeń Międzynarodowego Trybunału Karnego wobec tych, którzy uciskają i pozbawiają życia niewinne istoty ludzkie – podkreślił ks. Rossini.

„Prawo międzynarodowe potwierdza prawo przesiedlonych uchodźców palestyńskich i ich potomków do powrotu na ziemie skonfiskowane przez Izraelczyków w 1948 roku, określa legalne granice obu stron i potępia Izrael za liczne bezprawne ataki, naruszenia praw człowieka i inne czyny. Ponadto w listopadzie 2024 roku Międzynarodowy Trybunał Karny wydał nakaz aresztowania premiera Izraela Beniamina Netanjahu i jego byłego ministra obrony Joawa Gallanta 'za zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne’, w tym 'głód jako metodę prowadzenia wojny’ oraz 'zbrodnie przeciwko ludzkości w postaci morderstw, prześladowań i innych nieludzkich czynów'” – przyznaje raczej filosemicka redakcja lifesitenews.com.

Kapłan zaznaczył, że księża „potępiają masakrę z 7 października [2023 r.], zabójstwa i porwania dokonane przez terrorystów Hamasu”, jednak „jeszcze bardziej potępiają nieproporcjonalną reakcję, przemoc i zabijanie niewinnych ludzi” przez Żydów.

Księża wzywają też w petycji przywódców politycznych, by wstrzymali „sprzedaż broni tym, którzy popełniają przestępstwa przeciwko cywilom” i zapewnia o modlitwie za „rozbrojenie państwa Izrael, aby zapobiec dalszym śmierciom niewinnych ludzi”.

– Każdy ksiądz katolicki jest zaproszony do podpisania petycji przeciwko ludobójstwu i dokumentu, który zaproponowaliśmy – zachęca ks. Rossini.

