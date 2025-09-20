WIDEO
Dają mu jasno do zrozumienia, żeby odpuścił? Alarm bombowy w domu Roberta F. Kennedy’ego Juniora

Autor: AW
Robert F. Kennedy Jr.
Robert F. Kennedy Jr. / Fot. Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America, CC BY-SA 2.0 , Wikimedia Commons
W domu Roberta F. Kennedy’ego Jr., Sekretarza Zdrowia i Opieki Społecznej Stanów Zjednoczonych i człowieka odważnie stojącego po stronie wolności wyboru usług medycznych, zgłoszono podłożenie bomby. To kolejny sygnał, że ci, którzy kwestionują dominujące w główny nurcie narracje, stają się celem ataków w coraz bardziej podzielonej Ameryce.

Wieczorem z piątku na sobotę policja otrzymała anonimowe zgłoszenie o rzekomym urządzeniu wybuchowym w rezydencji Kennedy’ego. Na miejsce szybko przybyły służby – policja i saperzy – by zbadać sprawę.

Po dokładnym przeszukaniu nie znaleziono żadnego zagrożenia. Fałszywy alarm jednak budzi niepokój i każe zadać pytanie: kto chce zastraszyć człowieka, który od lat walczy o wolność słowa i prawo do wolności wyboru procedur medycznych?

Robert F. Kennedy Jr., znany z krytyki nadużyć władzy i BigPharmy oraz promowania wolności osobistych, od dawna jest na celowniku tych, którzy nie tolerują sprzeciwu. Na razie nie ma żadnych dowodów, że groźba była bezpośrednio związana z jego działalnością, ale raczej nikt nie sądzi, że był to czysty przypadek lub „pomyłka”.

Kennedy jeszcze nie skomentował publicznie tej sprawy, a śledztwo w celu ustalenia źródła groźby trwa.

Kennedy domagając się rzetelnych i jawnych badań nad bezpieczeństwem szczepionek i wolności wyboru każdej procedury medycznej, naraził się zwolennikom przymusu szczepień, koncernom farmaceutycznym i innym sanitarnym totalitarystom. Biorąc pod uwagę, że jest to najbardziej dochodowy przemysł na świecie, można powiedzieć, że ma na pieńku z najpotężniejszymi możnymi tego świata.

Źródło:Breitbart.com
