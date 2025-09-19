Rosyjskie myśliwce nad Estonią. Jest reakcja NATO

NATO zareagowało natychmiast i przechwyciło rosyjskie samoloty, które w piątek rano naruszyły przestrzeń powietrzną Estonii – poinformowała rzeczniczka Sojuszu Allison Hart. To kolejny przykład lekkomyślnego zachowania Rosji i możliwości reagowania NATO – podkreśliła.
MSZ w Tallinie poinformowało wcześniej, że trzy rosyjskie myśliwce MiG-31 wleciały w piątek rano w przestrzeń powietrzną Estonii w pobliżu wyspy Vaindloo na Zatoce Fińskiej i pozostały tam przez około 12 minut. Estonia wezwała do MSZ charge d’affaires Rosji i wręczyła mu notę protestacyjną.
– Dziś rano rosyjskie samoloty naruszyły estońską przestrzeń powietrzną. NATO natychmiast zareagowało i je przechwyciło. To kolejny przykład lekkomyślnego zachowania Rosji i możliwości reagowania NATO – napisała Hart na platformie X.
Według estońskich służb rosyjskie myśliwce nie miały planów lotu, a ich transpondery były wyłączone. Nie nawiązały również dwukierunkowej łączności radiowej z estońską kontrolą ruchu lotniczego.
Wyspa Vaindloo na Zatoce Fińskiej, położona około 100 km na północny wschód od Tallina, jest najdalej wysuniętym na północ punktem Estonii.