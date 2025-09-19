WIDEO
WESPRZYJ NAS!
SKLEP
Strona głównaWiadomościŚwiatGaza krwawi, a Europa wciąż podzielona. Niemcy bronią się przed słowem „ludobójstwo”
WiadomościŚwiatWojna w Izraelu

Gaza krwawi, a Europa wciąż podzielona. Niemcy bronią się przed słowem „ludobójstwo”

-

Autor: KM
Strefa Gazy, zniszczenia po izraelskim ataku na dzielnicę Jenin w Rafah.
Strefa Gazy, zniszczenia po izraelskim ataku na dzielnicę Jenin w Rafah. Zdjęcie ilustracyjne. / Fot. PAP/ABAC
- Reklama -

Premier Hiszpanii Pedro Sanchez i kanclerz Niemiec Friedrich Merz nie zgodzili się w sprawie określenia działań Izraela w Strefie Gazy mianem „ludobójstwa”. Jednakże obaj krytycznie ocenili politykę Tel Awiwu.

Jesteśmy bardzo zaniepokojeni sytuacją humanitarną i inwazją lądową w Strefie Gazy – powiedział Merz podczas swojej pierwszej wizyty w stolicy Hiszpanii w roli kanclerza Niemiec.

Podczas wspólnej z Sanchezem konferencji prasowej podkreślił, że kwestia uznania Palestyny nie jest obecnie przedmiotem debaty w Niemczech. Według niego powinno to być ostatnim krokiem na drodze do rozwiązania konfliktu na Bliskim Wschodzie.

Choć zdaniem Merza działania Izraela w Strefie Gazy nie są proporcjonalne do deklarowanych celów, to Niemcy nie traktują ich jako „ludobójstwa”. Kanclerz dodał, że Berlin wciąż nie podjął decyzji, czy poprzeć sankcje wobec Tel Awiwu. Ma to nastąpić przed październikowym szczytem UE w Kopenhadze.

- Prośba o wsparcie -

Bez cenzury. Bez kompromisów. Dzięki Tobie i z Tobą!

Bezkompromisowo przedstawiamy prawdę o Polsce i Świecie bez względu na działania aktualnej cenzury. Nie chodzimy na kompromisy. Utrzymujemy się z reklam i Twojego wsparcia. Jeśli chcesz wolnych mediów – WESPRZYJ NAS!

Hiszpania, która razem z Irlandią i Norwegią uznała Palestynę jako państwo w maju 2024 r., zajmuje ostrzejsze od Niemiec stanowisko wobec Izraela. Przed tygodniem Sanchez po raz pierwszy nazwał działania w Strefie Gazy „ludobójstwem”, a rząd w Madrycie konsekwentnie wzywa do rozwiązania dwupaństwowego na Bliskim Wschodzie.

Premier Hiszpanii ogłosił ponadto w ubiegłym tygodniu całkowite embargo na dostawy broni dla Izraela. Zaapelował również o wykluczenie izraelskich zawodników z międzynarodowych rozgrywek sportowych.

Źródło:PAP/nczas.info
Poprzedni artykuł
Przemoc domowa, groźby, naruszenie nietykalności i uszczerbek na zdrowiu. Kolejny Ukrainiec będzie deportowany
Następny artykuł
Rosyjskie myśliwce nad Estonią. Jest reakcja NATO

Najnowsze

SOCIAL
WŁAŚCICIEL

5S MEDIA SP. Z O.O.
ADRES: ul. Jelinka 31 01-646 Warszawa

NIP: 5252676432, REGON: 365416025, KRS: 0000637269

KONTAKT
E-MAIL: [email protected]
SEKRETARIAT: +48 731 555 039

REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY:
dr Tomasz Sommer

WYDAWCY: Adam Wojtasiewicz, Radosław Piwowarczyk, Jacek Adamczyk, dr Maciej Sołdan

DZIENNIKARZE: Dominik Cwikła, Marta Maciejewska-Piwowarczyk, Kamil Małachowski, Bogdan Dobosz

MENU