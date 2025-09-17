Międzynarodowa kompromitacja. Rząd Tuska okłamał cały świat w ONZ [FOTO]

- Reklama -

Na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ polski rząd okłamał cały świat. Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki zaprezentował zdjęcie zniszczonego domu w Wyrykach i przekonywał, że rosyjskie drony „starały się uderzyć w polskie domy”. Kilka dni później okazało się, że narracja ta, choć nośna i dramatyczna, ma z rzeczywistością niewiele wspólnego.

Do incydentu doszło w nocy z 9 na 10 września, gdy polska przestrzeń powietrzna została naruszona przez rosyjskie drony. W odpowiedzi poderwano polskie i sojusznicze myśliwce. Wkrótce potem świat obiegła informacja o uszkodzonym budynku mieszkalnym w niewielkiej miejscowości Wyryki w województwie lubelskim.

Na zwołanym na wniosek Polski nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ wiceminister Bosacki nie wahał się użyć tego obrazu jako koronnegu dowodu. – Drony są instrumentami terroru, które niszczą na całej Ukrainie domy, rodziny i społeczności. Dwa dni temu starały się uderzyć w polskie domy. To jest jeden z nich – grzmiał z międzynarodowej trybuny, pokazując fotografię. Przekaz był jasny i jednoznaczny.

W Polsce już wtedy kiełkowała inna, znacznie mniej komfortowa dla rządu wersja wydarzeń. Na salonach szeptano, że to jednak nie rosyjski dron spadł na prywatną posesję. Władysław Kosiniak-Kamysz, pytany na jednej z konferencji, co dokładnie uderzyło w dom, migał się od odpowiedzi.

Ostatecznie „Rzeczpospolita” uznała, że nie należy dłużej milczeć. Poinformowała, że przyczyną zniszczenia domu w Wyrykach nie był rosyjski dron, a rakieta powietrze-powietrze AIM-120 AMRAAM, wystrzelona z polskiego myśliwca F-16. Pocisk, który miał zneutralizować wrogą maszynę, najprawdopodobniej uległ awarii i niefortunnie zakończył swój lot na prywatnej posesji.

Stało się jasne, że przedstawiciele rządu – nie mając pewności – po prostu dezinformowali. Przyjęli wygodną dla siebie wersję i przez kilka dni wprowadzano w błąd międzynarodową społeczność.

Gdy kłamstwo wyszło na jaw, Bosacki pobiegł do zaprzyjaźnionego TVN24 i zaczął się tłumaczyć. – Taki był mój stan wiedzy – stwierdził lakonicznie, chcąc dać do zrozumienia, że właściwie to on nie ma sobie nic do zarzucenia. – Obojętnie, czy na ten dom spadły fragmenty drona, czy rakiety, która polowała na drona – wina leży po stronie Rosji – dodawał od razu.

Prawda jest jednak taka, że przedstawiciel państwa polskiego nie może pozwolić sobie na prezentowanie informacji, które nie są zweryfikowane w stu procentach. To elementarz dyplomacji, którego zignorowanie podważa wiarygodność Polski na arenie międzynarodowej.

Polski wiceminister Bosacki w ONZ pokazywał zdjęcie tego domu, twierdząc, że zniszczył go ruski dron. Teraz wiemy, że dom zniszczyła polska rakieta. Ten rząd ośmiesza Polskę, dezinformuje własne społeczeństwo z prezydentem i RBN włącznie, a do tego podkłada się Rosji. Po tej… pic.twitter.com/2yxqpFJSuV — Sławomir Mentzen (@SlawomirMentzen) September 16, 2025

Dokładnie o tym mówiłem kilka dni temu w programie na Czuwaju. Zapytałem wówczas „czy na pewno wszystko jest sprawdzone? Bo wysuwacie bardzo poważne oskarżenia wobec sporej wielkości państwa gotowego do wojny” Pan Marcin Bosacki z polskiego MSZ pojechał i na forum ONZ jako dowód… pic.twitter.com/JgTuvhZOuN — Marek Miśko, czuwaj! (@MiskoMarek) September 16, 2025