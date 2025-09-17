WIDEO
Wiadomości

Szok w Berlinie. Historyczny wynik AfD

Autor: MMP
AfD. Niemcy. Polityka. Alternatywa dla Niemiec. Alternative für Deutschland.
AfD. Alternative für Deutschland. Zdjęcie ilustracyjne.
Alternatywa dla Niemiec (AfD) może liczyć na najwyższy w historii wynik tej partii – wynika z opublikowanego w środę sondażu YouGov. Gdyby wybory do Bundestagu odbyły się w najbliższą niedzielę, wygrałaby AfD wyprzedzając blok chadecki CDU/CSU.

W porównaniu do poprzedniego sondażu YouGov AfD odnotowała wzrost o dwa punkty procentowe, uzyskując obecnie 27 proc.; CDU/CSU zanotował zaś spadek o jeden punkt procentowy i może liczyć na 26 proc. W ostatnich badaniach AfD zajmowała miejsce ex aequo lub tuż za chadekami.

Kolejne miejsca w najnowszym sondażu zajmują socjaldemokratyczna SPD (15 proc. – wzrost o jeden punkt procentowy) i Zieloni (11 proc. – spadek o jeden punkt). Na Lewicę zagłosowałoby obecnie 9 proc. ankietowanych (spadek o jeden punkt).

W Bundestagu znalazłby się jeszcze Sojusz Sahry Wagenknecht (BSW) z wynikiem 5 proc. Pozostałe ugrupowania odnotowały wyniki poniżej wynoszącego pięć procent progu wyborczego.

Najbliższe wybory do Bundestagu odbędą się w 2029 r.

Najnowszy sondaż YouGov może być jednak niepokojący dla rządzącej w RFN koalicji chadeków i socjaldemokratów. Ponad połowa Niemców jest niezadowolonych z pracy rządu. W sondażu nadawcy publicznego ARD niezadowolenie zadeklarowało 51 proc. badanych. Z kolei 41 proc. uważało, że rząd RFN radzi sobie raczej dobrze.

4To nienajlepszy prognostyk przed zapowiedzianą przez kanclerza Friedricha Merza „jesienią reform”. Zmiany mają dotyczyć m.in. systemu opieki zdrowotnej i emerytur.

Źródło:PAP
