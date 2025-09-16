WIDEO
WESPRZYJ NAS!
SKLEP
Strona głównaWiadomościBiznesPensja minimalna w górę. Tyle państwo "przytuli" jako pośrednik. To rozbój w...
WiadomościBiznesPolska

Pensja minimalna w górę. Tyle państwo „przytuli” jako pośrednik. To rozbój w biały dzień!

-

Autor: KM
pieniądze banknoty
Zdjęcie ilustracyjne. / foto: PAP
- Reklama -

Od 2026 r. płaca minimalna w Polsce wyniesie 4806 zł brutto. Oznacza to, że najniższa krajowa „na rękę” wyniesie 3 605,85 zł, a całkowity koszt pracodawcy to 5 790,28 zł. Państwo, jako pośrednik, od każdej pensji minimalnej „przytuli” dla siebie 2184,43 zł.

Opublikowane w Dzienniku Ustaw Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2026 r. przewiduje, że od 1 stycznia 2026 r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosić 4806 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa – 31,40 zł brutto.

Obecnie minimalne wynagrodzenie wynosi 4666 zł brutto.

Dlaczego z 4806 zł brutto zostanie 3600 zł netto? To nie koniec kosztów

4806 zł brutto oznacza, że na konto pracownika trafi – w zaokrągleniu – 3600 zł. Gdzie się podzieje reszta pieniędzy? „Rozejdzie się” na składkę emerytalną, składkę rentową, składkę chorobową, składkę zdrowotną oraz podatek dochodowy.

- Prośba o wsparcie -

Bez cenzury. Bez kompromisów. Dzięki Tobie i z Tobą!

Bezkompromisowo przedstawiamy prawdę o Polsce i Świecie bez względu na działania aktualnej cenzury. Nie chodzimy na kompromisy. Utrzymujemy się z reklam i Twojego wsparcia. Jeśli chcesz wolnych mediów – WESPRZYJ NAS!

4806 zł brutto oznacza też, że pracodawca będzie musiał w sumie zapłacić – w zaokrągleniu – 5790 zł. Do wszystkich wyżej wymienionych kosztów dochodzą kolejne składki emerytalne i rentowe, a także składka wypadkowa, składka na Fundusz Pracy oraz składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

I tak z pensji „brutto brutto” 5790 zł (faktyczna ustalona pensja minimalna przez państwo) pracownikowi pozostanie 3600 zł. Reszta „rozpłynie się” w ramach wszystkich tych składek, opłat, danin, czyli po prostu podatków. A im wyższa pensja, tym proporcjonalnie więcej „pobiera” dla siebie państwo.

Poprzedni artykuł
Nie żyje ks. Stanisław Chmielewski. Zginął tragicznie
Następny artykuł
Hitleryzm i banderyzm. Korwin-Mikke przyznaje rację Mentzenowi. Stawia jednak istotne „ale”

Najnowsze

SOCIAL
WŁAŚCICIEL

5S MEDIA SP. Z O.O.
ADRES: ul. Jelinka 31 01-646 Warszawa

NIP: 5252676432, REGON: 365416025, KRS: 0000637269

KONTAKT
E-MAIL: [email protected]
SEKRETARIAT: +48 731 555 039

REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY:
dr Tomasz Sommer

WYDAWCY: Adam Wojtasiewicz, Radosław Piwowarczyk, Jacek Adamczyk, dr Maciej Sołdan

DZIENNIKARZE: Dominik Cwikła, Marta Maciejewska-Piwowarczyk, Kamil Małachowski, Bogdan Dobosz

MENU