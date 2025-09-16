Nietypowa akcja sieci hoteli Arche. Zapłacą, jeśli poczniesz u nich dziecko. Jest haczyk

- Reklama -

Władysław Grochowski, prezes Grupy Arche, postanowił w osobliwy sposób zawalczyć z polskim kryzysem demograficznym. Szef jednej z największych sieci dewelopersko-hotelowych w kraju uruchomił „Arche Pokolenia” – program, jakiego jeszcze nie widzieliśmy.

Program Grochowskiego, który przez pracowników nazywany jest „Dziadzia Władziem”, to system zachęt do rozmnażania. Pracownicy firmy oraz nabywcy mieszkań mogą liczyć na 10 tysięcy złotych za każde urodzone dziecko – warunkiem jest, by potomek przyszedł na świat w ciągu pięciu lat od zakupu nieruchomości.

Ale prawdziwa perełka programu dotyczy gości hotelowych. Każda para, która podczas pobytu w jednym z 23 hoteli sieci Arche „zadba o poczęcie dziecka”, otrzyma w prezencie przyjęcie rodzinne związane z narodzinami – na przykład chrzciny – zorganizowane w hotelowych salach eventowych lub restauracjach. Regulamin precyzyjnie określa, że program skierowany jest do par polskiego obywatelstwa (mężczyzna i kobieta), a dziecko musi urodzić się w odpowiednim czasie od daty noclegu.

W wybranych lokalizacjach, takich jak Zamek Janów Podlaski czy Pałac i Folwark Łochów, powstaną specjalne parki, gdzie po narodzinach każdego dziecka objętego programem będzie sadzone drzewo z tabliczką zawierającą imię potomka. To ma być symboliczny sposób na upamiętnienie każdego nowego życia.

Rodzice pierwszego dziecka urodzonego w ramach inicjatywy otrzymają dodatkowo wózek i specjalny pakiet powitalny. Grochowski przypomina również, że w kilku obiektach sieci znajdują się zrewitalizowane kościółki, gotowe na organizację ślubów czy chrztów.

Prezes Arche nie ukrywa, że jego działania mają podłoże biznesowe. „Biznes powinien mocniej włączać się w problemy społeczne, w tym wspierać odwrócenie negatywnego trendu demograficznego w naszym kraju” – argumentuje Grochowski.

„W 2026 roku Polska wyda na obronność blisko 5 procent PKB, co nominalnie może oznaczać ponad 200 miliardów złotych. Tylko co z tego, skoro unicestwi nas demografia” – dodaje. Przedsiębiorca wprost przyznaje, że bez nowych pokoleń nie będzie miał kto kupować mieszkań ani korzystać z hoteli.

Grupa Arche, która w swojej sieci ma 23 hotele i około 4500 pokoi, chce swoim przykładem zainspirować inne przedsiębiorstwa do tworzenia własnych programów wspierających rodzicielstwo. Czy inicjatywa „Dziadzi Władzka” rzeczywiście pomoże Polsce w walce z kryzysem demograficznym, przekonamy się za kilka lat. Na razie pozostaje czekać na pierwsze efekty tego nietypowego połączenia biznesu z misją społeczną.

Ci, którzy będą chcieli skorzystać z „prezentów” od Grochowskiego za urodzenie dziecka, powinni jednak uważnie wczytać się w regulamin. Zapisano w nim bowiem, że w przypadku przyznania nagrody „wyraża się zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku oraz wizerunku dziecka” na stronach internetowych ARCHE S.A oraz w mediach społecznościowych. To już w gestii przyszłych rodziców pozostaje, czy za wspomniane benefity warto sprzedawać wizerunek.