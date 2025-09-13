Lotnisko w Lublinie zamknięte. „Rozpoczęło się operowanie wojskowego lotnictwa”

- Reklama -

Lotnisko w Lublinie zostało zamknięte, a loty zostały przekierowane. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o rozpoczęciu operowania wojskowego lotnictwa, co ma związek z atakami na terytorium Ukrainy.

DORSZ poinformowało o rozpoczęciu „operowania wojskowego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej”, co jest spowodowane zagrożeniem „uderzeniami bezzałogowych statków powietrznych (BSP) w regionach Ukrainy graniczących z RP”.

„W celu zapewnienia bezpieczeństwa naszej przestrzeni powietrznej Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił wszystkie niezbędne procedury” – przekazano.

W komunikacie wskazano, że w polskiej przestrzeni powietrznej operują zarówno polskie, jak i sojusznicze statki powietrzne. „Naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości” – dodano.

Jak wyjaśniono, „działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i ochronę obywateli, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonego obszaru”.

„Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w pełnej gotowości do natychmiastowej reakcji” – podkreślono.

Z kolei Polska Agencja Żeglugi Powietrznej przekazała, że „z powodu działań lotnictwa wojskowego lotnisko w Lublinie oraz strefa kontrolowana wokół lotniska zostały zamknięte dla operacji lotniczych. Będziemy informować na bieżąco o rozwoju sytuacji”.