Lotnisko w Lublinie zamknięte. „Rozpoczęło się operowanie wojskowego lotnictwa”

Lotnisko w Lublinie zostało zamknięte, a loty zostały przekierowane. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o rozpoczęciu operowania wojskowego lotnictwa, co ma związek z atakami na terytorium Ukrainy.
DORSZ poinformowało o rozpoczęciu „operowania wojskowego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej”, co jest spowodowane zagrożeniem „uderzeniami bezzałogowych statków powietrznych (BSP) w regionach Ukrainy graniczących z RP”.
„W celu zapewnienia bezpieczeństwa naszej przestrzeni powietrznej Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił wszystkie niezbędne procedury” – przekazano.
W komunikacie wskazano, że w polskiej przestrzeni powietrznej operują zarówno polskie, jak i sojusznicze statki powietrzne. „Naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości” – dodano.
Jak wyjaśniono, „działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i ochronę obywateli, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonego obszaru”.
„Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w pełnej gotowości do natychmiastowej reakcji” – podkreślono.
— Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) September 13, 2025
Z kolei Polska Agencja Żeglugi Powietrznej przekazała, że „z powodu działań lotnictwa wojskowego lotnisko w Lublinie oraz strefa kontrolowana wokół lotniska zostały zamknięte dla operacji lotniczych. Będziemy informować na bieżąco o rozwoju sytuacji”.