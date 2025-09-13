Korwin-Mikke i Braun zadają pytanie po wtargnięciu dronów. „Mocna hipoteza”

- Reklama -

Polski poseł do Parlamentu Europejskiego Grzegorz Braun podał dalej wpis prezesa partii KORWiN Janusza Korwin-Mikke, wskazując, że nestor prawicy wolnościowej zadaje słuszne pytanie. „Mocna hipoteza” – napisał lider Konfederacji Korony Polskiej.

W nocy z wtorku na środę Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w trakcie nocnego ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony.

Jak podkreślono, „jest to akt agresji, który stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych obywateli”. Na rozkaz Dowódcy Operacyjnego RSZ natychmiast uruchomiono procedury obronne.

Odnosząc się do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, Korwin-Mikke wskazywał już wcześniej, że podejrzewa, iż „to są drony produkcji pana Tuska i Sikorskiego, którzy chcą robić histerię antyrosyjską, ale nie wiadomo”.

W jednym z kolejnych wpisów prezes partii KORWiN postawił pytanie, którego nikt nie zadaje. „Pisząc o dronach, nikt nie pyta: »Rosyjskie drony na Ukrainie mają głowice; dlaczego te znalezione w Polsce zostały rozbrojone?«” – napisał Korwin-Mikke.

„Prawdopodobnie były to uszkodzone rosyjskie drony, naprawione przez Ukraińców, wysłane nad Polskę w imieniu podżegaczy wojennych Tuska i Sikorskiego” – dodał nestor wolnościowców.

Jego wpis podał dalej z komentarzem polski poseł do PE Braun. „Dobre pytanie, mocna hipoteza” – napisał lider Konfederacji KP.