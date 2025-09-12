Młodzi Ukraińcy ruszyli do Polski. Wszystko przez decyzję Kijowa. „Niespotykanie wysoki wzrost wjazdów”

- Reklama -

O 10 tys. wjazdów więcej niż dotychczas w ciągu zaledwie tygodnia. Na granicy ukraińsko-polskiej widać efekty decyzji władz w Kijowie, które pozwoliły wyjeżdżać za granicę młodym mężczyznom w wieku 18–22 lat – zauważa w piątek „Rzeczpospolita”.

Od 26 sierpnia młodzi Ukraińcy mogą wyjeżdżać za granicę mimo obowiązującego w tym kraju stanu wojennego. Dotyczy to mężczyzn w wieku 18-22 lat.

Władze Ukrainy poluzowały restrykcyjne przepisy mobilizacyjne, „by młodzi Ukraińcy kształcili się za granicą i tam pracowali”.

Jak wynika z najnowszych danych z granicy, decyzja władz Ukrainy przyniosła – jak czytamy w dzienniku – piorunujący efekt. „Już w pierwszym tygodniu obowiązywania nowych przepisów odnotowano niespotykanie wysoki wzrost wjazdów Ukraińców do Polski. W tej grupie wiekowej było to w tym czasie aż o 10,6 tys. więcej” – podała „Rz”.