Potężne eksplozje. Płoną wagony Orlenu z gazem skroplonym
Wiadomości

Potężne eksplozje. Płoną wagony Orlenu z gazem skroplonym [FOTO/VIDEO]

Autor: KM
Płoną wagony Orlenu na Litwie
Płoną wagony Orlenu na Litwie. / foto: screen
Eksplozje na przedmieściach Wilna. Zapaliły się wagony z gazem skroplonym należącym do koncernu Orlen Lietuva. 

Jak przekazała litewska agencja prasowa ELTA, pożar wybuchł na stacji tankowania gazu skroplonego w Wace Trockiej na obrzeżach Wilna. Zapaliło się osiem wagonów. Część z nich przewoziła ładunek z rafinerii spółki w Możejkach.

Według wstępnych informacji pożar wybuchł w wyniku naruszenia zasad pracy – poinformował dziennikarzy minister spraw wewnętrznych Litwy Władysław Kondratowicz. Zaznaczył jednak, że to wstępne ustalenia i na ten moment nie wyklucza też innych scenariuszy.

Do gaszenia pożaru skierowano siedem wozów strażackich oraz dwie cysterny z wodą i dwa wozy z drabinami. Ze wstępnych informacji wynika, że jedna osoba została ranna.

Mieszkańcy pobliskich osiedli ostrzeżono przed możliwym skażeniem powietrza. Zalecono, by zostali w domach, nie otwierali okien, drzwi ani nie uruchamiali nawiewów. Osoby, które odczują dolegliwości, powinny niezwłocznie zgłosić się do lekarza. Kierowcy przejeżdżający w pobliżu miejsca pożaru powinni szczelnie zamknąć okna w samochodach.

„Potwierdzamy, że doszło do pożaru, a następnie wybuchu cystern kolejowych przewożących skroplony gaz ziemny z rafinerii ORLEN Lietuva. Do zdarzenia doszło na terenie terminalu LPG Baltoji Vokė w Wilnie, infrastruktura ta nie jest własnością ORLEN Lietuva, a za przewóz odpowiadała firma zewnętrzna. Spółka współpracuje z odpowiednimi służbami w celu zbadania przyczyny zdarzenia. Na tym etapie nie ma podejrzeń, że jest to wynik celowych działań” – czytamy w oficjalnym komunikacie, który przekazał rzecznik Orlenu, Mateusz Witczyński.

