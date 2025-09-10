Odnaleziono osiem dronów. Najwięcej spadło na Lubelszczyźnie [FOTO]

- Reklama -

Do tej pory odnaleziono na ternie Polski osiem dronów, które znalazły się na naszym terytorium po nocnym nalocie ze strony Rosji. Najwięcej obiektów znaleziono na Lubelszczyźnie. Ponadto zlokalizowano szczątki jednego pocisku.

Według najnowszych informacji, przekazanych przez dziennikarza RMF FM Krzysztofa Zasadę, na terytorium naszego kraju odnaleziono osiem dronów. Najwięcej, bo aż sześć z nich znalazło się na Lubelszczyźnie, jeden w Łódzkiem i jeden w Warmińsko-Mazurskim.

Drony na Lubelszczyźnie znaleziono w następujących lokalizacjach: w Cześnikach, Czosnówce, Wyrykach, Krzywowierzbie Kolonii, Wohyniu i Wielkim Łanie, w Wyhalewie natomiast znaleziono szczątki pocisku niewiadomego pochodzenia.

W Wyrykach dron uszkodził dach budynku mieszkalnego oraz samochód. Jak przekazał starosta włodawski Mariusz Zańko, nikt nie ucierpiał. W domu mieszka starsze małżeństwo. Podczas incydentu przebywali poza domem, zajmowali się zwierzętami w gospodarstwie.

W wyniku tego zdarzenia wójt gminy Wyryki Bernard Błaszczuk poinformował, że w dwóch szkołach zostały odwołane zajęcia. – Jutro, jak wszystko będzie w porządku, to wrócimy z zajęciami – przekazał w rozmowie z RMF FM.

W Czosnówce dron znaleziono po godz. 5 rano na polu. Był uszkodzony. Zgłoszenie wpłynęło od mieszkańców. Tam również nie ma poszkodowanych. Według informacji potwierdzonych przez lubelską Prokuraturę Okręgową, na dronie znaleziono napisy cyrylicą.

Z kolei we wsi Cześniki, znajdującej się na Zamojszczyźnie, odnaleziono fragment drona zestrzelonego przez polskie wojsko. Statecznik odkryto w rejonie lokalnego cmentarza. Służby szukają pozostałych części obiektu. Nie ma poszkodowanych.

NAGRANIE STRĄCENIA ROSYJSKIEGO DRONA W CZEŚNIKACH:

ps. piękne „Fox two” – jakiś AiM-9 poleciał do celu jak po sznurku. Ciekawe czy nasz F-16 czy F-35 holenderski. https://t.co/k2OmwebfIr pic.twitter.com/wlxp9gUCJH — Jarosław Wolski (@wolski_jaros) September 10, 2025

Kolejne dwa drony znaleziono w miejscowościach Krzywowierzba Kolonia i Wyhalew w powiecie parczewskim. Następny w Wohyniu w powiecie radzyńskim oraz jeszcze jeden w Wielkim Łanie koło Włodawy. W tych przypadkach również nie ma poszkodowanych. Policja sprawdza kolejne zgłoszenia.

Najgłębiej na polskim terytorium znalazł się dron odnaleziony w Mniszkowie koło Opoczna w woj. łódzkim. Spadł on na teren niezabudowany. Nikt nie ucierpiał.

Dron znaleziono także w Oleśnie w gminie Gronowo Elbląskie w woj. warmińsko-mazurskim.

Jak przekazał podczas wystąpienia w Sejmie premier Donald Tusk, służby odnotowały w sumie 19 przekroczeń polskiej przestrzeni powietrznej. Zaznaczył, że po raz pierwszy stało się to od strony Białorusi – a nie Ukrainy, jak dotychczas. Według słów premiera potwierdzono zestrzelenie trzech dronów. Ostatni zniszczono o godz. 6.45.