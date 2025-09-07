Spotkanie kowboja ze smokiem? Biały Dom przygotowuje nową wizytę Trumpa

- Reklama -

Współpracownicy prezydenta USA Donalda Trumpa przygotowują wyjazd do Korei Południowej, gdzie na przełomie października i listopada ma wziąć udział w regionalnym szczycie; przy tej okazji trwają rozmowy na temat ewentualnego spotkania Trumpa z przywódcą Chin Xi Jinpingiem – podał portal stacji CNN.

Szczyt Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC) odbędzie się w południowokoreańskim Gyeongju w dniach 31 października i 1 listopada.

Zgodnie z ustaleniami CNN wyjazd Trumpa do Korei Południowej traktowany jest w Białym Domu jako doskonała okazja do spotkania z Xi. W sprawie mają trwać dyskusje, ale nie ma jeszcze konkretnych planów.

CNN podała, że w rozmowie telefonicznej w sierpniu Xi zaprosił Trumpa wraz z małżonką do złożenia wizyty w Chinach.

Natomiast prezydent Korei Południowej Li Dze Mjung, który w sierpniu podczas wizyty w Białym Domu zaprosił Trumpa na szczyt APEC, zasugerował, że mogłoby to stworzyć Trumpowi okazję do spotkania z przywódcą Korei Północnej Kim Dzong Unem.

Według CNN Biały Dom nie traktuje jednak potencjalnych rozmów z Kimem priorytetowo, stronie amerykańskiej bardziej zależy na spotkaniu Trumpa z Xi.

W piątek Trump ocenił, że wygląda na to, że USA „straciły” Indie i Rosję na rzecz „najmroczniejszych Chin”. Premier Indii Narendra Modi i przywódca Rosji Władimir Putin ostatnio udali się do Chin, gdzie wzięli udział w regionalnym szczycie i obserwowali paradę wojskową w Pekinie.

Portal Politico informował z kolei, że we wstępnej wersji nowej Narodowej Strategii Obrony Pentagon ponad przeciwdziałanie Chinom oraz Rosji stawia misje w samych USA i zwalczanie zagrożeń na zachodniej półkuli ziemskiej.