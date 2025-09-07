Ukraińcy szmuglowali Somalijczyków. Straż Graniczna miała dla nich niespodziankę

- Reklama -

Jeden kurier, dwanaście odmów wjazdu i readmisja to bilans tylko dnia w ramach prowadzonej tymczasowej kontroli na granicy polsko-litewskiej. Natomiast w pobliżu polsko-niemieckiej granicy funkcjonariusze Straży Granicznej ujawnili 9 nielegalnych migrantów, których przewozili 2 Ukraińcy.

Do odprawy granicznej 4 września w Budzisku stawił się obywatel Litwy kierujący pojazdem marki Toyota. Jak się okazało kierowca przewoził 5 cudzoziemców (4 obywateli Somalii i obywatela Sudanu). Pasażerowie nie posiadali dokumentów i nie spełniali warunków wjazdu oraz pobytu na terytorium naszego kraju.

W związku z tym otrzymali odmowę wjazdu. Obywatel Litwy został zatrzymany za organizowanie i pomocnictwo w nielegalnym przekroczeniu granicy. Według ustaleń funkcjonariuszy z Placówki Straży Granicznej w Rutce-Tartak cudzoziemiec miał przewozić migrantów z Litwy pod granicę niemiecką. W sprawie prowadzone są dalsze czynności.

Kolejnego cudzoziemca w miejscowości Hołny Wolmera zatrzymali we współpracy z Policją funkcjonariusze Straży Granicznej z Sejn. Obywatel Sudanu wcześniej przekroczył nielegalnie granicę z Litwy do Polski. W ramach readmisji, został przekazany stronie litewskiej.

- Prośba o wsparcie - Bez cenzury. Bez kompromisów. Dzięki Tobie i z Tobą! Bezkompromisowo przedstawiamy prawdę o Polsce i Świecie bez względu na działania aktualnej cenzury. Nie chodzimy na kompromisy. Utrzymujemy się z reklam i Twojego wsparcia. Jeśli chcesz wolnych mediów – WESPRZYJ NAS! 10 zł 20 zł 30 zł

Mundurowi z Morskiego Oddziału Straży Granicznej pomiędzy węzłem Kijewo a Płonią w zatrzymanych do kontroli samochodach osobowych ujawnili 9 cudzoziemców. Pojazdami kierowało 2 obywateli Ukrainy. Wszyscy zostali przewiezieni do pomieszczeń Straży Granicznej.

Funkcjonariusze Straży Granicznej ze Szczecina ustalili, że Ukraińcy szmuglowali do Niemiec 8 Somalijczyków i Sudańczyka. Ośmiu z nich jest nieletnich. Prowadzone są dalsze czynności z cudzoziemcami.