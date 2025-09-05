Idą na całość. Chcą pociągnąć Brauna do odpowiedzialności karnej

- Reklama -

Prokurator generalny Waldemar Żurek przekazał do PE wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie europosła Grzegorza Brauna do odpowiedzialności karnej w związku z rzekomym publicznym zaprzeczaniem zbrodniom popełnionym w byłym niemieckim, nazistowskim obozie KL Auschwitz.

Poinformowała o tym Prokuratura Krajowa w piątek w komunikacie.

W sprawie chodzi o wypowiedź Brauna, który 10 lipca w radiu Wnet rzekomo zakwestionował dokonywanie ludobójstwa w komorach gazowych w niemieckim nazistowskim obozie Auschwitz.

Chodzi o te słowa:

– Kiedy trzeba rzucać kamieniem i rytualnie rozdzierać szaty i upominać o kłamstwa Talmudu, Haggady, Holokaustu, to mnie jako niegodnego potępia blisko 120 organizacji żydowskich. Kto by pomyślał, że aż tyle? Ale oni wszyscy razem, solidarnie, B’nai B’rith, Polin i inne organizacje, które przedstawiają się jako żydowskie, potępiają tych, którzy mówią prawdę. Że mord rytualny to fakt, a dajmy na to Auschwitz z komorami gazowymi to niestety fejk… – mówił Braun.

Wypowiedź ta spotkała się z rytualnym wrzaskiem oraz potępieniem ze strony polityków, IPN i duchownych.

Śledztwo w tej sprawie wszczął w połowie lipca pion prokuratorski Instytutu Pamięci Narodowej.