Hiszpański klub piłkarski Granada w poniedziałek 1 września poinformował o rozwiązaniu kontraktu z izraelskim napastnikiem Shonem Weissmanem. W sierpniu zawodnik miał przejść do niemieckiej Fortuny Duesseldorf, ale klub wycofał się z transferu z powodu protestów kibiców.

Na początku miesiąca Granada poinformowała o rozwiązaniu kontraktu z Weissmanem. Nie zdradzono powodów takiego posunięcia, co jedynie wzmogło powstawanie teorii spiskowych.

„Nie brak jednak spekulacji, że mógł się do tego przyczynić transfer Mohameda Bouldiniego, który do kluby dołączył dwa dni wcześniej. Marokańczyk znany jest ze swojej propalestyńskiej aktywności” – czytamy na portalu sport.pl.

Weissman pozostaje obecnie bez klubu, a przez portal Transfermarkt jest wyceniany na 1,2 mln euro. Historia mogła się potoczyć jednak zupełnie inaczej, gdyż jeszcze w sierpniu żydowski zawodnik miał zmienić Hiszpanię na Niemcy i zostać zawodnikiem Fortuny Duesseldorf.

Klub występujący na zapleczu niemieckiej ekstraklasy w ostatniej chwili zrezygnował jednak z transferu. W komunikacie na platformie X Fortuna przyznała, że była długo zainteresowana sprowadzeniem Weissmana, ale ostatecznie odstąpiła od zatrudnienia go.

Rzecznik klubu powiedział, że nie podpisano kontraktu z zawodnikiem, ponieważ „komentarze, które zamieścił, nie są zgodne z wartościami Fortuny”. – Fortuna jest zaangażowana w walkę z przemocą i nienawiścią. Szczegółowe ustalenia skłoniły nas do podjęcia decyzji o niepodpisywaniu kontraktu z zawodnikiem. Życzymy Shonowi wszystkiego najlepszego w przyszłości – tłumaczył.

Wcześniej wielu kibiców klubu z Duesseldorfu protestowało przeciwko transferowi piłkarza z Izraela. Stworzono nawet specjalną petycję. Sprzeciwy mają związek z jego opiniami dotyczącymi Strefy Gazy.

Po ataku Hamasu na Izrael w 2023 roku, Weissman wezwał do bombardowania Gazy, a także „polubił” w serwisie społecznościowym trzy wpisy wzywające do odwetu na Palestyńczykach oraz zniszczenia Strefy Gazy. Wpis oraz polubienie zostały wycofane, ale po raz kolejny potwierdziło się, że w sieci nic nie ginie.

Po nieudanym transferze Weissman zamieścił oświadczenie, w którym napisał, że „akceptuje krytykę, ale boli go, że nie bierze się pod uwagę pełnego kontekstu”. Zapewnił też, że nie jest osobą, która namawia do nienawiści. „W ostatecznym rozrachunku człowiek zawsze stanie po stronie swojego kraju, bez względu na wszystko” – przekonywał izraelski snajper.