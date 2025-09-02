WIDEO
Są bardzo zdeterminowani. Żurek zapowiada specjalne działania wobec Brauna [VIDEO]

-

Autor: KM
Waldemar Żurek i Grzegorz Braun.
Waldemar Żurek i Grzegorz Braun. / Fot. PAP/kolaż
Warszawskie władze są bardzo zdeterminowane, by uchylić immunitet polskiemu posłowi do Parlamentu Europejskiego Grzegorzowi Braunowi. Specjalne działania w tej sprawie zapowiedział minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek.

Chodzi o rzekome „zaprzeczanie” przez Brauna ludobójstwu w Auschwitz. Resort sprawiedliwości, w informacji zamieszczonej na platformie X, oświadczył: „Nie będziemy patrzeć bezczynnie, jak ktoś próbuje zakłamywać tragiczną historię Narodu Polskiego”.

Wszystkich nas zbulwersowała sytuacja, która pojawiła się w mediach, że tak zwane śledztwo w sprawie kłamstwa oświęcimskiego, którego miał dopuścić się eurodeputowany Braun, po pierwsze – toczy się ślamazarnie, po drugie – że ma się tam udowadniać istnienie komór gazowych – powiedział minister Żurek w nagraniu dołączonym do tego wpisu na profilu MS.

Jak podkreślił, „żyjemy w Polsce i wiemy, co to było Auschwitz-Birkenau”. – Dzisiaj rozmawiałem z prowadzącym to śledztwo, który zaprzeczył, że toczyło się ślamazarnie i zaprzeczył także temu, że udowadnia istnienie komór – dodał Żurek.

Myślę, że teraz stosowane oświadczenie wyda prokuratura. Ale dla was mam informację – już jutro ma zostać złożony formalny wniosek o uchylenie immunitetu eurodeputowanemu – zapowiedział Żurek w opublikowanym nagraniu. Dodał, że wniosek ten najpierw trafi do Prokuratury Krajowej, a następnie do europarlamentu.

W sprawie chodzi o wypowiedź Brauna, który 10 lipca w radiu Wnet powiedział coś, po czym wybuchła prawdziwa medialna burza.

– Kiedy trzeba rzucać kamieniem i rytualnie rozdzierać szaty i upominać o kłamstwa Talmudu, Haggady, Holokaustu, to mnie jako niegodnego potępia blisko 120 organizacji żydowskich. Kto by pomyślał, że aż tyle? Ale oni wszyscy razem, solidarnie, B’nai B’rith, Polin i inne organizacje, które przedstawiają się jako żydowskie, potępiają tych, którzy mówią prawdę. Że mord rytualny to fakt, a dajmy na to Auschwitz z komorami gazowymi to niestety fejk… – mówił Braun.

Główny nurt jest przekonany, jakoby Braun zakwestionował dokonywanie ludobójstwa w komorach gazowych w niemieckim obozie Auschwitz.

TYLKO U NAS! Grzegorz Braun wyjaśnia słowa o komorach gazowych [VIDEO]

Źródło:PAP/nczas.info
