Mentzen na Forum Ekonomicznym w Karpaczu. „Europa dąży do samobójstwa gospodarczego”

Europa dąży do samobójstwa gospodarczego. Nie da się pogodzić transformacji energetycznej z konkurencyjnością i wzrostem gospodarczym – mówił poseł Konfederacji Wolność i Niepodległość Sławomir Mentzen we wtorek podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

Lider Nowej Nadziei wziął we wtorek udział w panelu dyskusyjnym „Czas transformacji – jaka będzie Europa przyszłość?”, w ramach odbywającego się w Karpaczu 34. Forum Ekonomicznego.

Mentzen pytany o przyszłość Europy powiedział, że jest umiarkowanym pesymistą. – Europa ma przed sobą olbrzymie wyzwania i musiałaby się zmienić, aby im sprostać. Ale w Europie jest całkowity brak refleksji, zmiany są prowadzone, ale w niewłaściwym kierunku – ocenił poseł Konfederacji. Wskazując na wyzwania Mentzen mówił o wojnie w Ukrainie, problemach migracyjnych i demograficznych, regulacjach i kosztach energii.

Według jednego z liderów Konfederacji Wolność i Niepodległość, Europa „zamiast zająć się poważnymi wyzwaniami koncentruje się na tym, aby kosztem kilku bilionów euro za 30 lat było chłodniej o dwa stopnie Celsjusza”.

Mentzen uważa, że Europa dąży w kierunku „samobójstwa gospodarczego”. – Nie da się pogodzić transformacji energetycznej z konkurencyjnością i wzrostem gospodarczym. Nie da się konkurować zwłaszcza w przemyśle mając dużo wyższe koszty energii, to jest po prostu niemożliwe – ocenił podkreślając, że należy odrzucić Zielony Ład.

Inny z uczestników tej dyskusji, były prezydent Czech Vaclav Klaus, oceniając obecną sytuację polityczną i gospodarczą w Europie podkreślił, że nie jest pesymistą, ani optymistą, ale realistą. – Jednocześnie nie jestem naiwny, a polityka UE w dużej mierze jest naiwna i jestem dość sceptyczny, jeśli chodzi o elementy tej polityki. Nie akceptuję też stwierdzenia, że Europa stoi przed różnymi wyzwaniami. Europa tak naprawdę nie jest jednością, to my jesteśmy Europą i to my organizujemy nasz kontynent i dlatego nie można mówić, że Europa cała stoi przed wyzwaniami – mówił Klaus.

Zdaniem byłego prezydenta Czech, Europa „popada w stagnację” i traci swoją globalną pozycję. – Robi wiele błędów, jeśli chodzi o sytuację społeczną, gospodarczą – mówił.

Według Klausa, Zielony Ład to „fatalny nonsens”. – Jedyna uzasadniona dyskusja w tej chwili powinna dotyczyć tego jak pozbyć się Zielonego Ładu; Zielonego Ładu nie da się naprawić, Zielony Ład powinno się odrzucić – mówił twierdząc, że ta polityka „oparta jest na błędnym przekonaniu co do zmian klimatu”.