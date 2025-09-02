Leon XIV jak Franciszek. „Droga do nawrócenia na integralną ekologię”

- Reklama -

Na terenie papieskiej posiadłości w Castel Gandolfo pod Rzymem powstał ośrodek inspirowany ekologiczno-społeczną encykliką papieża Franciszka „Laudato Si” (Pochwalony bądź). To miejsce edukacji i krzewienia wizji tego dokumentu, uznanego za przełomowy według wszystkich wyznawców „klimatycznego hopla”, ale nie przez przywiązanych do tradycyjnych wartości i normalności katolików. Leon XIV, niestety, także jest miłośnikiem ideologii głoszonej przez Franciszka w „Laudato Si”.

W piątek Borgo Laudato Si, jak nazwano tę inicjatywę o wielkim rozmachu, otworzy właśnie papież. We wtorek ośrodek ten zwiedzili dziennikarze akredytowani w Watykanie.

Jak wyjaśnił Watykan, w miejscu utworzonym z inicjatywy Franciszka realizowana będzie wizja zawarta w jego encyklice, której głównym przesłaniem jest ekologia integralna, czyli konieczność poszanowania środowiska naturalnego i godności człowieka.

W ogrodach papieskiej rezydencji, której łączny obszar wynosi 55 hektarów, powstało specjalne centrum edukacyjne. Są również szklarnie, winnice, uprawy realizowane zgodnie z zasadami „zrównoważonego rolnictwa”. To będzie modelowe gospodarstwo rolne – zapowiedziano podczas spotkania z dziennikarzami.

Powstanie tam także restauracja serwująca wyłącznie miejscowe produkty, zgodnie z popularną regułą ekologii Zero Kilometrów.

Jednym z celów tej inicjatywy jest „promowanie upraw biologicznych i szacunku do środowiska naturalnego”.

Borgo Laudato Si będzie otwarte w celach edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, a także dla ludzi biznesu i światowych przywódców. Dla wszystkich – jak mówi się w Watykanie – którzy chcą zobaczyć konkretną realizację idei encykliki papieża Franciszka, zmarłego 21 kwietnia tego roku.

Projekt stworzenia tego centrum jako symbolu i ilustracji jego nauczania poparł i zlecił kontynuować jego następca Leon XIV.

Sekretarz watykańskiej dykasterii do spraw integralnego rozwoju człowieka, siostra Alessandra Smerilli, powiedziała, że miejsce to jest „etapem drogi do nawrócenia na integralną ekologię i pojednania z naturą”.

Podczas piątkowej ceremonii otwarcia Borgo Laudato Si pod przewodnictwem Leona XIV wystąpi tenor Andrea Bocelli z synem Matteo.

Tak oto, po raz kolejny, jestem świadkami jak Watykan promuje zawłaszczające świat dziwaczne ideologie, a nie prawdziwe wartości i prawdziwą wiarę.