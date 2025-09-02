Łódź. Opłaciła parking, dostała blisko tysiąc złotych mandatu. „Złodziejstwo w białych rękawiczkach”

- Reklama -

Kierowcy w Łodzi mogą spotkać się z niemiłą niespodzianką, po rozszerzeniu strefy płatnego parkowania. Przekonała się o tym pani Anna, której historię opisała „Gazeta Wyborcza”. Kobieta dostała kilka mandatów za parkowanie w centrum miasta. W sumie musiała zapłacić blisko tysiąc złotych.

Pani Anna otrzymała trzy mandaty za błędne dokonanie opłaty parkingowej w centrum Łodzi. Ich łączna kwota wyniosła 900 zł. Kobieta miała opłacić parking za pomocą aplikacji bankowej, ale system dwa razy błędnie przypisał jej pojazd do tańszej podstrefy. Z tego powodu opłata wyniosła 2,50 zł za pół godziny, a kontroler uznał, że auto znajdowało się w strefie A, gdzie parkowanie jest droższe.

Trzeci mandat dotyczył zaś spóźnienia w uiszczeniu opłaty za parkowanie. Chodziło o 8 minut. Kobieta opłaciła wszelkie należności – niedopłaty łącznie wyniosły 4 zł.

– Miasto drakońsko łupie łodzian, to jest złodziejstwo w białych rękawiczkach – oceniła pani Anna w rozmowie z „Wyborczą”.

Kobieta zwróciła się do Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi z prośbą o anulowanie opłat dodatkowych. Miasto jednak nie chce uznać jej wyjaśnień. Jak podaje gazeta, urzędnicy powołali się na ustawę o drogach publicznych i uchwałę Rady Miejskiej. Zgodnie z tymi przepisami opłatę należy uiścić z góry we właściwej strefie, nie później niż pięć minut po zaparkowaniu.

Tzw. opłata dodatkowa za brak biletu jest regulowana uchwałami rady miasta. Zazwyczaj wynosi ona ok. 200 – 300 zł, z kolei na prywatnych parkingach (np. przy sklepach, szpitalach) opłatę ustala zarządca, zazwyczaj w wysokości 90 – 150 zł. W Łodzi od czerwca obowiązuje rozszerzona strefa płatnego parkowania, obejmująca 47 nowych ulic. Zmiany te mogły przyczynić się do błędów – jak w przypadku pani Anny.