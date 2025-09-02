WIDEO
Duda uważa, że Konfederacja ma dostosować się do lewaków i „grzecznie” pytać się Kaczyńskiego o zdanie [VIDEO]

Autor: DC
Sławomir Mentzen i Andrzej Duda oraz Jarosław Kaczyński.
foto: PAP (kolaż)
Andrzej Duda na kanale Rymanowski Live komentował ostatnie spięcia między Konfederacją WiN a PiS. Zdaniem Dudy, oczywiście to prawica ma dostosowywać się do lewaków i „grzecznie pytać” Kaczyńskiego o pozwolenia.

– Nie będę ukrywał, że troszkę mi się tak przykro zrobiło, kiedy doszło do tego pierwszego spięcia, kiedy prezes Jarosław Kaczyński, zareagował na – powiedzmy mało grzeczne – zaproszenie do spotkania ze strony pana Mentzena – powiedział Andrzej Duda.

Odniósł się w ten sposób do propozycji rządu mniejszościowego PiS. Następnie Duda przekonywał, że to prawica powinna dostosować się do jego środowiska.

– Chłopaki powinni pamiętać o tym jednak, że prezes Jarosław Kaczyński to jest pokolenie naszych rodziców, a oni są młodsi ode mnie jeszcze w dodatku – przekonywał.

– To jest pan, który w jakimś sensie jest pod tym względem człowiekiem starej daty, oczekuje pewnych podwyższonych norm kulturowych od polityków młodszych od siebie i uważam, że te normy zachowania warto zachować i warto grzecznie zapytać, gdzie zechciałby się spotkać, czy może trzeba przyjechać do niego – twierdził dalej.

Należy przypomnieć, że Jarosław Kaczyński słynie z wyzywania ludzi i oskarżania wielu osób o ruskoagentyzm. Wyzywał też publicznie ludzi – chociażby słynne „bez żadnego trybu” – od „mord zdradzieckich”, „kanalii”, etc..

Z kolei w czasie Wielkiej Histerii twierdził, że osoby niechcące przyjąć nieprzebadanego preparatu na koronkę – o którym dziś oficjalnie wiadomo, że był szkodliwy – wierzyły w „plan KGB z lat osiemdziesiątych”. Mówienie więc o „podwyższonych normach kulturowych” w jego wypadku jest wybitnie komiczne.

Następnie twierdził, że Kaczyński „ma jednak trochę większy dorobek od nich”.

– Nie są prezydentami Rzeczypospolitej panowie jeszcze, więc chociaż wszystko przed nimi, bo są młodzi, być może któryś z nich kiedyś będzie prezydentem Rzeczypospolitej, Jarosław Kaczyński raczej już wątpię, ale ma swój dorobek, był premierem, jest dużo starszy od nich – kontynuował Andrzej Duda, próbując robić z wieku Kaczyńskiego zaletę.

– Mi się trochę przykro zrobiło, bo sobie pomyślałem, że może panu Mentzenowi doradzał gdzieś po cichu ktoś, kto nie miał wcale dobrej woli, żeby do takiego spotkania rzeczywiście doszło i żeby tworzył się jakiś zalążek porozumienia po stronie obozu patriotycznego, obozu republikańskiego – przekonywał Duda.

Źródło:YT / nczas.info
