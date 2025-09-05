WIDEO
Nawrocki potężnie nokautuje Tuska. Jednoznaczny wynik

Autor: JA
Prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk. Zdjęcie ilustracyjne. Źródło: PAP
Na pytanie, kto wygrywa w politycznym starciu prezydenta i premiera, Karol Nawrocki otrzymał 42 proc. głosów, a Donald Tusk 22 proc. – wynika z sondażu Instytutu Badań Pollster przeprowadzonego na zlecenie „Super Expressu”.

20 proc. uczestników opublikowanego w piątek sondażu odpowiedziało, że żaden z nich nie wygrywa, a zdania w tej sprawie nie miało 16 proc. badanych.

Badanie zostało zrealizowane przez Instytutu Badań Pollster w dniach 30 sierpnia – 1 września br. na próbie 1000 dorosłych Polaków.

