WIDEO
POSTAW KAWĘ
WESPRZYJ NAS!
SKLEP
Strona głównaWiadomościŚwiatAtak nożownika w szkole. Uczniowie zabarykadowali drzwi. Wiadomo, skąd pochodzi napastnik
TEMAT DNIAWiadomościŚwiat

Atak nożownika w szkole. Uczniowie zabarykadowali drzwi. Wiadomo, skąd pochodzi napastnik

-

Autor: JA
Niemiecka policja.
Niemiecka policja. Zdjęcie ilustracyjne. / Fot. Jonas Augustin/Unsplash
- Reklama -

18-letni obywatel Kosowa, uczeń jednej ze szkół w Essen na zachodzie Niemiec, zaatakował nożem nauczycielkę i zbiegł z miejsca zdarzenia – poinformował w piątek dziennik „Bild”. Kobieta z poważnymi obrażeniami została przewieziona do szpitala. Policja aresztowała sprawcę.

Niemiecka policja, cytowana przez agencję Reutera, podała, że podejrzany został objęty opieką medyczną po tym, gdy funkcjonariusze otworzyli ogień w jego kierunku podczas zatrzymania.

Atak nożownika w szkole. Trwa policyjny pościg

Jak doniósł „Bild”, sprawcą jest 18-letni Kosowianin, uczeń szkoły. Na razie nie wiadomo, czy nastolatek uczestniczył w lekcji, czy wtargnął do klasy. Według wstępnych ustaleń napastnik podszedł do nauczycielki i zranił ją nożem w okolicach klatki piersiowej i brzucha. Kobieta trafiła natychmiast do szpitala i ma zostać poddana operacji. Życie nauczycielki nie jest zagrożone – poinformowała policja.

- Prośba o wsparcie -

Wesprzyj wolne słowo. Postaw kawę nczas.info za:

Po zdarzeniu napastnik uciekł, a policja prowadziła pościg na szeroką skalę, z użyciem helikoptera. Po godz. 11 otrzymano zgłoszenie o osobie znajdującej się w pobliskim parku, która pasowała do opisu sprawcy. Podczas kontroli policyjnej podejrzany miał rzucić się na funkcjonariuszy z nożem. W reakcji policjanci użyli broni palnej.

Oprócz ciężko rannej nauczycielki, pomocą medyczną zostały objęte również inne osoby. Co najmniej dziesięcioro uczniów jest w stanie szoku, ponieważ byli świadkami zdarzenia lub bezpośrednio udzielali pomocy poszkodowanym – podał „Bild”.

W szkole w Essen nadal panuje ogromny strach. Policja wyprowadziła już wielu uczniów z budynku, ale w salach lekcyjnych wciąż przebywa kilkudziesięciu z nich. Uczniowie zabarykadowali drzwi, zgodnie z procedurą obowiązującą w przypadku alarmu o ataku terrorystycznym – czytamy w „Bildzie”.

Źródło:nczas.info/Bild/PAP
Poprzedni artykuł
Tusk zapytany o koalicję z Konfederacją. Jest odpowiedź. „Generalnie słucham…”
Następny artykuł
Atak nożownika w Pasłęku. Dwaj nastolatkowie zostali ranni

Najnowsze

SOCIAL
WŁAŚCICIEL

5S MEDIA SP. Z O.O.
ADRES: ul. Jelinka 31 01-646 Warszawa

NIP: 5252676432, REGON: 365416025, KRS: 0000637269

KONTAKT
E-MAIL: [email protected]
SEKRETARIAT: +48 731 555 039

REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY:
dr Tomasz Sommer

WYDAWCY: Adam Wojtasiewicz, Radosław Piwowarczyk, Jacek Adamczyk, dr Maciej Sołdan

DZIENNIKARZE: Marta Maciejewska-Piwowarczyk, Szymon Grot, Kamil Małachowski, Bogdan Dobosz

MENU