Atak nożownika w szkole. Trwa policyjny pościg
WiadomościŚwiat

Atak nożownika w szkole. Trwa policyjny pościg

-

Autor: JA
Policja Niemcy Polizei
Zdjęcie ilustracyjne. / foto: Pixabay
Uczeń jednej ze szkół w Essen na zachodzie Niemiec zaatakował nożem nauczycielkę i zbiegł z miejsca zdarzenia – poinformował w piątek dziennik „Bild”. Kobieta z poważnymi obrażeniami została przewieziona do szpitala. Trwa policyjny pościg za sprawcą.

Nauczycielka prawdopodobnie została dźgnięta w brzuch. Ofiara ma przejść natychmiastową operację w szpitalu uniwersyteckim. Nie wiadomo, w jak ciężkim jest stanie.

Sprawca (nie podano jego narodowości) zbiegł. Nie ujawniono, czy zaatakował także inne osoby.

„Na miejscu jest duża liczba funkcjonariuszy” – powiedział rzecznik lokalnej policji. Przedstawiciele jednostki specjalnej, którzy pojawili się w szkole, przeszukają jej teren. nad uniwersyteckim kompleksem krąży tez policyjny helikopter.

Źródło:nczas.info/Bild
