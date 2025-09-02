WIDEO
KKP wchodzi do Sejmu, Polska 2050 i PSL wylatują [SONDAŻ]

Autor: DC
Grzegorz Braun, Donald Tusk, Sławomir Mentzen, Mateusz Morawiecki i Szymon Hołownia
Pollster przeprowadził sondaż poparcia dla partii na zlecenie „Super Expressu”. Do Sejmu weszłoby sześć ugrupowań. Wśród nich jest Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna.

„Koalicja Obywatelska cieszy się poparciem 32,6 proc. ankietowanych, PiS – 31,6 proc. zaś Konfederacja – 12,55 proc.” – wynika z opublikowanego w poniedziałek sondażu Instytutu Badań Pollster przeprowadzonego dla „Super Expressu”.

Próg wyborczy przekroczyło sześć ugrupowań.

Do Sejmu, według tego sondażu, weszłaby jeszcze Lewica z poparciem 7,3 proc. Próg wyborczy 5 proc. przekroczyły także Partia Razem i Konfederacja Korony Polskiej.

Poza parlamentem, jak wynika z sondażu, znalazłyby się: Polska2050 z poparciem 3,45 proc. oraz PSL, na które wskazało 1,48 proc. badanych.

Badanie zrealizowane zostało przez Instytut Badań Pollster w dniach 30.08-1.09.2025 metodą CAWI na próbie 1000 dorosłych Polaków.

Źródło:PAP / nczas.info
