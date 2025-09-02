Polacy nie mają wątpliwości. Wskazali najskuteczniejszego polityka. Zaskakująca pozycja Mentzena [SONDAŻ]

- Reklama -

„Premier Donald Tusk jest zdaniem 28,1 proc. badanych najskuteczniejszym politykiem w kraju; drugie miejsce w tym rankingu zajął prezes PiS Jarosław Kaczyński (23,5 proc.), a trzecie polityk Konfederacji Sławomir Mentzen (11,3 proc.)” – wynika sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski, .

Ankietowanych zapytano „kto Pana/Pani zdaniem jest obecnie najbardziej skutecznym politykiem w Polsce?”.

Najwięcej badanych – 28,1 proc. – wskazało Donalda Tuska. Na drugim miejscu znalazł się Jarosław Kaczyński (23,5 proc.), zaś trzecie miejsce w tym rankingu zajął Sławomir Mentzen (11,3 proc.).

Na kolejnych miejscach znaleźli się: Prezydent Karol Nawrocki (10,5 proc.), wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz (5,2 proc.), współprzewodniczący partii Razem Adrian Zandberg (2,7 proc.), były prezydent Andrzej Duda (1,7 proc.), wicemarszałek Sejmu, współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty (1,4 proc.), europoseł, lider Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun (1 proc.) oraz marszałek Sejmu, lider Polski 2050 Szymon Hołownia (0,4 proc.).

14 proc. badanych wybrało odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć”.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 13–16 sierpnia metodą CATI/CAWI (wywiadów telefonicznych / wywiadów internetowych) na próbie 1000 osób.