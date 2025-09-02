Nawrocki i Sikorski w USA. Rządowa „instrukcja” dla prezydenta. „Jest coś kuriozalnego w tym”

- Reklama -

Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki podkreślił, że prezydent Karol Nawrocki nie przewidział obecności przedstawiciela MSZ w delegacji do Waszyngtonu. Stwierdził też, że rząd nie prowadzi polityki międzynarodowej ze Stanami Zjednoczonymi, bo nie ma z tym krajem żadnych relacji.

Bogucki, pytany w Radiowej Trójce, czy ktoś z MSZ będzie towarzyszył prezydentowi Nawrockiemu podczas jego wizyty w Stanach Zjednoczonych, odparł, że nie ma takiego zwyczaju.

– Jeżeli chodzi o wizyty prezydentów Rzeczypospolitej w Stanach Zjednoczonych, bywało tak, że ktoś z MSZ-u, zwykle w randze wiceministra był w Stanach Zjednoczonych, ale równie często bywało, że nie był. (…) Tutaj pan prezydent nie przewidział takiej obecności – oświadczył szef Kancelarii Prezydenta.

Według niego, „nie ma takiej potrzeby”. – Najpierw trzeba wypracować i wrócić do dobrych relacji ze Stanami Zjednoczonymi, których ten rząd nie ma – zaznaczył.

O tym, że podczas wizyty prezydenta w USA nie będzie nikogo z MSZ poinformowała też we wtorek w Radiowej Jedynce wiceszefowa resortu Anna Radwan-Röhrenschef, wskazując, że ministerstwo nie dostało zaproszenia.

Bogucki odniósł się też do stanowiska rządu przygotowanego przez MSZ na wizytę prezydenta w Waszyngtonie. – Jest coś kuriozalnego w tym, że MSZ tego rządu, który przez blisko dwa lata nie potrafił zorganizować poważnej wizyty w Waszyngtonie i rozmawiać z administracją w Białym Domu, próbuje mówić, co prezydent ma przekazać, a czego prezydent ma nie podnosić – powiedział.

Jak dodał, „nie ma instrukcji dla głowy państwa” i słowo „instrukcja” jest w tym wypadku nie na miejscu. – Instrukcje premier Sikorski, czy premier Tusk, czy pozostali ministrowie mogą wydawać swoim podwładnym – podkreślił prezydencki minister.

– Prezydent jest głową państwa, co nie przekreśla oczywiście tego, że rząd powinien prowadzić politykę międzynarodową, ale w tym zakresie, czyli ze Stanami Zjednoczonymi jej nie prowadzi, bo nie ma żadnych relacji – powiedział Bogucki.

Pytany, czy prezydent podczas rozmowy z Donaldem Trumpem poruszy kwestię podatku cyfrowego, Bogucki odparł, że nie jest to dziś najważniejszy temat, a poza tym na razie nie ma ustawy o podatku cyfrowym ani jej założeń.

– Jeżeli strona amerykańska ten temat podniesie (podatku cyfrowego – PAP), to na pewno prezydent w sposób odpowiedni na to odpowie – dodał.

Sikorski w USA

Szef MSZ Radosław Sikorski na nagraniu opublikowanym we wtorek na koncie Kancelarii Premiera na platformie X zwrócił się bezpośrednio do prezydenta Karola Nawrockiego. Zaznaczył, że obydwaj – zarówno on, jak i prezydent Nawrocki – będą przebywać z wizytą w USA i prowadzić rozmowy na swoich szczeblach: Sikorski we wtorek spotka się z sekretarzem stanu USA Markiem Rubio, zaś prezydent Nawrocki z prezydentem USA Donaldem Trumpem w środę.

Szef MSZ zaznaczył, że „dla ułatwienia pracy” prezydentowi Nawrockiemu Rada Ministrów przyjęła stanowisko „tak, aby pan prezydent wiedział, czego się trzymać w rozmowach”.

– Najbardziej nam zależy na tym, aby pan prezydent (Karol Nawrocki) opowiedział o faktycznych celach Putina w Ukrainie i zabiegał o sprawiedliwy pokój dla Ukrainy – podkreślił minister spraw zagranicznych.

– I po drugie, aby pan prezydent zapobiegł redukcjom amerykańskich wojsk w Europie, w szczególności w Polsce – dodał.

Sikorski przekazał także, że prezydent Nawrocki otrzymał od MSZ „obszerne materiały”. – Trzymam kciuki za sukces rozmów w Waszyngtonie – powiedział.

Zaplanowana na 3 września wizyta prezydenta Nawrockiego w Waszyngtonie będzie jego pierwszą wizytą zagraniczną. Rozmowy w Stanach Zjednoczonych, w tym spotkanie z prezydentem USA Donaldem Trumpem, mają dotyczyć przede wszystkim kwestii bezpieczeństwa militarnego i energetycznego Polski; prezydent planuje też podkreślić, że zarówno Rosji, jak i jej przywódcy Władimirowi Putinowi, „nie wolno wierzyć”.

We wtorek minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski ma spotkać się z sekretarzem stanu USA Markiem Rubio. Mają wspólnie wręczyć Nagrodę Solidarności im. Lecha Wałęsy. Uroczystość odbędzie się w Miami na Florydzie. Rzecznik MSZ Paweł Wroński powiedział PAP, że szef polskiej dyplomacji podczas tej wizyty ma także w planach spotkania z amerykańskimi politykami, zarówno Republikanami, jak i Demokratami.

MSZ przekazało Kancelarii Prezydenta instrukcje i rekomendacje przed środową wizytą Karola Nawrockiego w Białym Domu. Treść pisma ujawnił w czwartek Kanał Zero. Wedle ujawnionego dokumentu, MSZ zalecało szczególną ostrożność w trzech tematach: by prezydent unikał zobowiązań dotyczących przyszłych zakupów amerykańskiego uzbrojenia z uwagi na trwające analizy potrzeb Sił Zbrojnych RP, by nie deklarował poparcia dla podmiotu amerykańskiego jako wykonawcy elektrowni jądrowej w drugiej lokalizacji i by unikał poruszania kwestii ewentualnego wprowadzenia podatku cyfrowego i regulacji mediów społecznościowych w Polsce.

Propozycja resortu cyfryzacji zakłada wprowadzenie podatku cyfrowego, który miałyby płacić firmy o globalnych przychodach powyżej 750 mln euro. Według zapowiedzi wicepremiera, szefa MC Krzysztofa Gawkowskiego, projekt ustawy powinien być gotowy do końca roku.