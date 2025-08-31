System kaucyjny „przewałem stulecia”. Ekspert nie ma wątpliwości. „Kto na tym zarobi? My będziemy płacić więcej”

- Reklama -

Od 1 października wprowadzony w Polsce zostanie system kaucyjny. Eksperci ostrzegają przed negatywnymi skutkami absurdalnych przepisów. Tymczasem Adam Abramowicz zwraca uwagę, że ogromne koszty według oficjalnych, czyli optymistycznych założeń, mają przynieść niezwykle mizerne efekty.

Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców w latach 2018- 2024 wprost nazywa system kaucyjny, który lada moment wejdzie w życie w Polsce, „przewałem stulecia”.

„Koszty: od 2025 r. do 2034 r.: A) inwestycyjne (pracę budowlane przy punktach zbiórki i centrów zliczania, zakup butelkomatów, zakup wyposażenia np. skanery, zakup pras belujących do sklepów i centrów dystrybucyjnych, koszty administracyjne) – 14,2 mld zł. B) operacyjne (koszty logistyczne związane ze zbiórką automatyczną oraz manualną w sklepach, centrach logistycznych, centrach zliczeniowych, koszty wynagrodzeń personelu) – 23,1 mld zł. ” – wyliczył Abramowicz.

„Przychody od 2025 r. do 2034 r.: nieodebrana kaucja – 9,9 mld zł , sprzedaż zebranych surowców – 5 mld zł.” – podkreślił ekspert.

- Prośba o wsparcie - Wesprzyj wolne słowo. Postaw kawę nczas.info za: 10 zł 20 zł 30 zł

Następnie podał dwa planowane „efekty ekologiczne”, które mają zostać uzyskane przez system kaucyjny.

„Od 2025 r. do 2028 r. odzysk butelek PET i puszek mniejszy niż w obecnym systemie zbiórki komunalnej” – napisał Abramowicz.

„Od 2028 r. do 2034 r. wzrost poziomu recyklingu w porównaniu do dotychczasowych poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu w systemach gminnych- 0,4 % ( słownie: cztery dziesiąte procenta)” – wyjaśnił.

„W latach 2025-2034 kosztem 37,3 mld złotych, pomniejszonych o wpływy 14,9 mld zł. czyli za 22,4 mld złotych mamy uzyskać efekt ekologiczny w postaci wzrostu recyklingu opakowań o 0,4 proc. w stosunku do efektywności już funkcjonującego systemu gminnego” – stwierdził Adam Abramowicz.

„Kto na tym zarobi? Odpowiedzcie sobie sami. My konsumenci będziemy więcej płacić za towar w sklepie i tracić czas na noszenie opakowań do skupu zamiast jak dzisiaj wygodnie wrzucić je do żółtego worka aby za 2 lata uzyskać podobny efekt recyklingu jaki mamy już dzisiaj” – podsumował.

Dane przywołał za raportem Fundacji Deloitte, która wspiera wprowadzenie systemu kaucyjnego.