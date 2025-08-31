Kowal wychwala ukraińskiego nazistę. Korwin-Mikke: Tylko niech nie udaje Polaka

- Reklama -

Paweł Kowal nazwał zabitego ukraińskiego nazistę „przyjacielem” i popełnił pochwały na jego cześć. Do wpisu polityka POPiS-u odniósł się prezes partii KORWiN Janusz Korwin-Mikke. Zaapelował, by „nie udawał Polaka”.

„Andrij Parubij zamordowany we Lwowie. Był dobrym człowiekiem, mądrym i odważnym politykiem. Był zwolennikiem dobrych relacji między naszymi narodami” – twierdził Kowal, który nazwał zabitego Ukraińca „Przyjacielem”.

Przypominamy, że Parubij był ukraińskim nazistą. Założył partię wprost odwołującą się do tego systemu, tj. Socjal-Narodową Partię Ukrainy. Odwoływała się bezpośrednio do zbrodniczych OUN-UPA.

Do wpisu Pawła Kowala odniósł się m.in. prezes partii KORWiN Janusz Korwin-Mikke.

„WCzc.Paweł Kowal to uczciwy człowiek. Nazywa swym przyjacielem założyciela Narodowo-Socjalistycznej Partii Ukrainy, banderowca, zwolennika UPA i organizatora strzelania w 2014 na 'Majdanie’ w plecy policji za rządów p.Wiktora Janukowycza” – przypomniał Korwin-Mikke.

„Tylko niech p.Kowal nie udaje Polaka” – zaapelował.

„Podobno ten dobry człowiek, czyli śp.Andrzej Parubij, był też organizatorem słynnej masakry Rosjan w Odessie” – zaznaczył w kolejnym wpisie Janusz Korwin-Mikke.

Paweł Kowal przez lata był związany z PiS. Ostatnio natomiast związał się z KO.

Jego wypowiedzi wielokrotnie ustawiały interes Ukrainy i Ukraińców nad interesami III RP i Polaków.