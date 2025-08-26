Szokujące sceny w warszawskim metrze! Próbował wepchnąć kobietę tuż pod nadjeżdżający pociąg

- Reklama -

Do szokującego zdarzenia doszło na stacji metra Młociny w Warszawie. 42-letni mężczyzna próbował wepchnąć kobietę pod nadjeżdżający pociąg. Sprawca jest już w rękach policji, a za popełniony czyn grozi mu do 3 lat więzienia.

Funkcjonariusze z Komisariatu Policji Metra Warszawskiego interweniowali w związku ze zgłoszeniem, jakie otrzymali na temat incydentu, który miał miejsce w godzinach porannych na jednej ze stacji warszawskiego metra.

„Według relacji zgłaszających jeden z mężczyzn znajdujących się na zatłoczonym peronie, próbował wepchnąć kobietę oczekującą na pociąg, bezpośrednio pod nadjeżdżający skład, po czym oddalił się z miejsca zdarzenia” – przekazano na stronie ksp.policja.gov.pl.

Policja udostępniła również nagranie, na którym widać popchniętą kobietę, która ma problemy z utrzymaniem równowagi, ale ostatecznie udaje jej się ustać i nie spada z peronu.

„Dzięki współpracy z funkcjonariuszami Komendy Rejonowej Policji Warszawa V oraz nagraniom z monitoringu, szybko ustalono wizerunek oraz personalia 42-latka, który jeszcze tego samego dnia został zatrzymany przez funkcjonariuszy IV Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego KP Metra Warszawskiego” – poinformowano.

42-latek usłyszał zarzut z art. 160 Kodeksu karnego, zgodnie z którym: „kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

Funkcjonariusze zaapelowali do wszystkich przebywających na peronach o zachowanie szczególnej ostrożności, a także zgłaszanie wszelkich niebezpiecznych sytuacji.