Nowa inicjatywa Sommera. „Zapraszam do współpracy wszystkich, którzy nie boją się podjąć walki z lewicą”

- Reklama -

Redaktor naczelny „Najwyższego Czasu!” Tomasz Sommer zapowiedział stworzenie prawicowego ośrodka ochrony prawnej. „Skoro jak dotąd nikt się tym w kompleksowy sposób nie zajął, to postanowiłem zająć się tym ja” – napisał we wstępniaku do nowego numeru tygodnika.

– My przez lata działamy, ja mówię jako szeroko pojęta prawica, tylko defensywnie, mianowicie jak ktoś nas pozwie, ktoś nas oskarży, no to my się tam z większym czy mniejszym sukcesem bronimy. Czas, myślę, to odwrócić i przejść do działań ofensywnych – mówił Sommer w specjalnym programie wyemitowanym na kanale Rumble.

W swoim najnowszym wstępniaku redaktor naczelny NCzas-u! napisał z kolei, że „prawica musi w końcu zająć się ochroną prawną własnych instytucji i wartości”. Jak dodał, „skoro jak dotąd nikt się tym w kompleksowy sposób nie zajął, to postanowiłem zająć się tym ja”.

- Prośba o wsparcie - Wesprzyj wolne słowo. Postaw kawę nczas.info za: 10 zł 20 zł 30 zł

Pozew przeciwko OKO.press

Redakcja „Najwyższego Czasu!” złożyła przeciwko portalowi OKO.press. Sommer oskarża OKO.press o „czyn nieuczciwej konkurencji” – chodzi o nakłanianie Centralnej Biblioteki Rolniczej do zerwania umowy najmu sali na konferencję.

– Jeżeli uda nam się go wygrać, to sposób rozstrzygnięcia i sposób argumentacji będzie do wykorzystania w kolejnych procesach tego typu – mówił Sommer na platformie Rumble.

Prawicowy ośrodek

Podczas programu na Rumble Sommer powiedział, że jego inicjatywa ma na celu zwalczanie podobnych praktyk w przyszłości. Nowy ośrodek prawny ma „wychwytywać” każdy „mały, agresywny gest”, który szkodzi prawicowym podmiotom, i natychmiast go kontrować.

– Trzeba stworzyć prawicowy ośrodek ochrony prawnej i to nie tylko defensywny, ale też ofensywny. No niestety, na wzór tych lewackich rozwiązań, które właśnie dokładnie to samo robią – wyjaśnił.

Zbiórka na walkę prawną

Sommer zaprasza wszystkich do wsparcia zbiórki. – Pokażmy, że nie są bezkarne, że można do nich z pozwem dotrzeć i że one będą musiały przed sądem się tłumaczyć, a najlepiej jakby jeszcze musiały za swoje czyny po prostu uczciwie odpowiedzieć – zaapelował.

Zbiórka ma mieć charakter permanentny. Ma posłużyć nie tylko do sfinansowania obecnego procesu z OKO.press, ale także do przyszłych spraw, w tym planowanego pozwu przeciwko ABW czy organizacji Nigdy Więcej.