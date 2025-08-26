Nowa inicjatywa Sommera. „Zapraszam do współpracy wszystkich, którzy nie boją się podjąć walki z lewicą”

Redaktor naczelny „Najwyższego Czasu!” Tomasz Sommer zapowiedział stworzenie prawicowego ośrodka ochrony prawnej. „Skoro jak dotąd nikt się tym w kompleksowy sposób nie zajął, to postanowiłem zająć się tym ja” – napisał we wstępniaku do nowego numeru tygodnika.
– My przez lata działamy, ja mówię jako szeroko pojęta prawica, tylko defensywnie, mianowicie jak ktoś nas pozwie, ktoś nas oskarży, no to my się tam z większym czy mniejszym sukcesem bronimy. Czas, myślę, to odwrócić i przejść do działań ofensywnych – mówił Sommer w specjalnym programie wyemitowanym na kanale Rumble.
W swoim najnowszym wstępniaku redaktor naczelny NCzas-u! napisał z kolei, że „prawica musi w końcu zająć się ochroną prawną własnych instytucji i wartości”. Jak dodał, „skoro jak dotąd nikt się tym w kompleksowy sposób nie zajął, to postanowiłem zająć się tym ja”.
Pozew przeciwko OKO.press
Redakcja „Najwyższego Czasu!” złożyła przeciwko portalowi OKO.press. Sommer oskarża OKO.press o „czyn nieuczciwej konkurencji” – chodzi o nakłanianie Centralnej Biblioteki Rolniczej do zerwania umowy najmu sali na konferencję.
– Jeżeli uda nam się go wygrać, to sposób rozstrzygnięcia i sposób argumentacji będzie do wykorzystania w kolejnych procesach tego typu – mówił Sommer na platformie Rumble.
„Dość lewackiej bezkarności!”. Jest pozew przeciwko OKO.press. Sommer zapowiada kolejne kroki
Prawicowy ośrodek
Podczas programu na Rumble Sommer powiedział, że jego inicjatywa ma na celu zwalczanie podobnych praktyk w przyszłości. Nowy ośrodek prawny ma „wychwytywać” każdy „mały, agresywny gest”, który szkodzi prawicowym podmiotom, i natychmiast go kontrować.
– Trzeba stworzyć prawicowy ośrodek ochrony prawnej i to nie tylko defensywny, ale też ofensywny. No niestety, na wzór tych lewackich rozwiązań, które właśnie dokładnie to samo robią – wyjaśnił.
Zbiórka na walkę prawną
Sommer zaprasza wszystkich do wsparcia zbiórki. – Pokażmy, że nie są bezkarne, że można do nich z pozwem dotrzeć i że one będą musiały przed sądem się tłumaczyć, a najlepiej jakby jeszcze musiały za swoje czyny po prostu uczciwie odpowiedzieć – zaapelował.
Zbiórka ma mieć charakter permanentny. Ma posłużyć nie tylko do sfinansowania obecnego procesu z OKO.press, ale także do przyszłych spraw, w tym planowanego pozwu przeciwko ABW czy organizacji Nigdy Więcej.