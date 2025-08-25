WIDEO
POSTAW KAWĘ
WESPRZYJ NAS!
SKLEP
Strona głównaWiadomościPolskaŁukasz Żak planował ucieczkę. Sprawca śmiertelnego wypadku miał gotowy plan
WiadomościPolska

Łukasz Żak planował ucieczkę. Sprawca śmiertelnego wypadku miał gotowy plan

-

Autor: DC
trasa lazienkowska wypadek warszawa lukasz zak
Wypadek na Trasie Łazienkowskiej, o spowodowanie którego oskarżony jest Łukasz Żak / fot. YT / tvn24 (kolaż)
- Reklama -

Łukasz Żak planował ucieczkę do Hiszpanii, jak ustalił „Fakt”. Niemcy, gdzie sądzony za śmiertelny wypadek kierowca został zatrzymany, miał być tylko przystankiem na jego trasie.

We wrześniu ubiegłego roku Łukasz Żak kierował volkswagenem z ogromną prędkością na Trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Uderzył w tył forda, którym podróżowała czteroosobowa rodzina.

W wypadku zginął ojciec rodziny, Rafał. Jego żona i dwoje dzieci trafili do szpitala.

Żak uciekł z miejsca zdarzenia. Na miejscu pozostawił ciężko ranną Paulinę, która była jego dziewczyną.

- Prośba o wsparcie -

Wesprzyj wolne słowo. Postaw kawę nczas.info za:

Łukasz Żak wykonał kilka telefonów do rodziny. Powiedział matce dziewczyny, Karolinie, że zabił człowieka i jak zostawiał jej córkę, to żyła. W zeznaniach kobieta mówiła, że powtarzał, iż to on prowadził auto.

W jednej z rozmów Żak przyznał matce swojej dziewczyny, że planuje ucieczkę do Hiszpanii i nie zamierza zgłosić się na policję.

– Nic mi nie mówił, że ktoś ma namawiać go do ucieczki – zeznała kobieta.

Ostatecznie Żak został zatrzymany w Lubece w Niemczech. Sam zgłosił się na komisariat. 14 listopada został sprowadzony do Polski.

Źródło:fakt.pl
Poprzedni artykuł
Burza po zapowiedzi Nawrockiego. Wróblewski kwestionuje skuteczność podwyżek podatków. „Prośba o jeden przykład”
Następny artykuł
Gorące komentarze po wecie Nawrockiego. „Najwyższy czas skończyć”

Najnowsze

SOCIAL
WŁAŚCICIEL

5S MEDIA SP. Z O.O.
ADRES: ul. Jelinka 31 01-646 Warszawa

NIP: 5252676432, REGON: 365416025, KRS: 0000637269

KONTAKT
E-MAIL: [email protected]
SEKRETARIAT: +48 731 555 039

REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY:
dr Tomasz Sommer

WYDAWCY: Adam Wojtasiewicz, Radosław Piwowarczyk, Jacek Adamczyk, dr Maciej Sołdan

DZIENNIKARZE: Marta Maciejewska-Piwowarczyk, Szymon Grot, Kamil Małachowski, Bogdan Dobosz

MENU