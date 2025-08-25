Gorące komentarze po wecie Nawrockiego. „Najwyższy czas skończyć”

- Reklama -

Internet wrze po decyzji prezydenta Karola Nawrockiego o zawetowaniu ustawy o pomocy Ukraińcom w Polsce. Oto gorące komentarze w tym temacie.

Prezydent Nawrocki poinformował w poniedziałek, że nie podpisał nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Swoją decyzję motywował m.in. tym, że świadczenie 800 plus powinni dostawać tylko Ukraińcy, którzy pracują w Polsce.

Jednocześnie ma złożyć w Sejmie własny projekt ustawy dotyczącej uchodźców z Ukrainy. Ma się w nim znaleźć m.in. wydłużenie czasu koniecznego do nadania polskiego obywatelstwa z 3 do 10 lat, podwyższenie kary za nielegalne przekroczenie granicy czy zrównanie symboli banderowskich z nazistowskimi i komunistycznymi pod względem penalnym.

Oburzony wetem prezydenta jest minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, według którego decyzja Nawrockiego oznacza wyłącznie Ukrainie internetu.

„Prezydenckie weta tną na oślep! Karol Nawrocki wyłącza swoją decyzją Internet Ukrainie, bo de facto to oznacza jego decyzja dotyczącą ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. To koniec internetu Starlink, który Polska dostarcza (płaci za niego – red.) toczącej wojnę Ukrainie. To również koniec wsparcia dla przechowywania danych administracji ukraińskiej w bezpiecznym miejscu. Nie wyobrażam sobie lepszego prezentu dla wojsk Putina niż odcięcie Ukrainy od internetu, o czym właśnie zadecydował Prezydent. Panie Prezydencie – musi Pan przestać na ślepo wyprowadzać ciosy w kierunku rządu w imię politycznej walki. Krzywdzi Pan ludzi którzy walczą o swoją niepodległość i jednocześnie pomaga Rosji. Jedni powiedzą Wstyd, inni Zdrada sąsiada!” – napisał Gawkowski.

Prezydenckie weta tną na oślep! Karol Nawrocki wyłącza swoją decyzją Internet Ukrainie, bo de facto to oznacza jego decyzja dotyczącą ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. To koniec internetu Starlink, który Polska dostarcza toczącej wojnę Ukrainie. To również koniec wsparcia dla… — Krzysztof Gawkowski (@KGawkowski) August 25, 2025

Grzmi także minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. „800 plus to pieniądze dla i na dzieci. Dzieci, które nie odpowiadają za to, czy ich mama ma pracę, czy właśnie ją straciła, czy opiekuje się chorą babcią albo noworodkiem. Pracę należy doceniać. Po utracie pracy trzeba zachęcać i pomagać w znalezieniu nowej. Ale za utratę pracy nie można karać – zwłaszcza niewinnych dzieci. To abc ludzkiej przyzwoitości. Wstyd, że zabrakło jej prezydentowi” – napisała.

Co ciekawe, sprawy nie skomentował na razie premier Donald Tusk. Być może dlatego, że sam w styczniu, gdy rozkręcała się kampania prezydencka, zapowiadał, że ówczesna propozycja Rafała Trzaskowskiego o niewypłacaniu 800+ niepracującym migrantom, „zostanie pilnie rozpatrzona przez rząd”. Oczywiście do dzisiaj, choć minęło ponad pół roku, propozycja nie została przez rząd rozpatrzona.

Donald Tusk zgadza się z wetem prezydenta.😉 pic.twitter.com/ocd6mTeI42 — Konrad Berkowicz (@KonradBerkowicz) August 25, 2025

Wiele osób zwraca uwagę, że swoimi decyzjami Nawrocki uderza nie tylko w rząd KO, ale także poprzedni, PiS-u. To w końcu PiS przygotował ustawę o pomocy Ukraińcom, to PiS wprowadził podatek cukrowy czy zapisał rokroczną podwyżkę akcyzy na alkohol – rząd KO chce przy tych ustawach teraz majstrować i podatki podwyższyć, a Nawrocki już zapowiada weto.

„Trzy duże plusy dla Prezydenta Karola Nawrockiego. Jeśli obecny Prezydent utrzyma tę linię – odważnej, aktywnej polityki, to w Dużym Pałacu będzie w końcu ktoś, kto broni obywateli przed coraz większą opresją rządu” – komentuje najnowsze ruchy Nawrockiego Jacek Wilk z Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna.

Trzy duże plusy dla Prezydenta Karola Nawrockiego. Jeśli obecny Prezydent utrzyma tę linię – odważnej, aktywnej polityki, to w Dużym Pałacu będzie w końcu ktoś, kto broni obywateli przed coraz większą opresją rządu. https://t.co/32Cm6VyTVf — Jacek Wilk (@JacekWilkPL) August 25, 2025

„Teraz zobaczymy, jak w Sejmie ukraińskie podpaski rzucą się obalać veto Pana Prezydenta” – kpi Janusz Korwin-Mikke.

„Bardzo dobra decyzja Prezydenta Nawrockiego o zawetowaniu ustawy 'o pomocy’ Ukraińcom. Najwyższy czas skończyć z uprzywilejowaniem Ukraińców w ochronie zdrowia (dostęp do świadczeń zdrowotnych nawet jeśli Ukrainiec nie pracuje, nie ma ubezpieczenia NFZ, nie płaci składek). Najwyższy czas skończyć z wypłacaniem 800+ (programu prodemograficznego!) obywatelom innego państwa. Wspieranie uchodźców w modelu realizowanym przez Morawieckiego i Tuska, czyli traktowanie ich lepiej niż własnych rodaków, to patologia. Pomoc uchodźcom powinna być racjonalna, przemyślana i dobrze ukierunkowana” – tak z kolei decyzję Nawrockiego skomentował poseł Michał Wawer.

Poseł Włodzimierz Skalik kpi natomiast z polityka KO Krzysztofa Brejzy, który zapowiedź Trzaskowskiego o odebraniu 800+ niepracującym Ukraińcom pochwalał, a taką samą decyzję Nawrockiego ostro krytykuje.

Którym Brejzą dzisiaj jesteś? pic.twitter.com/Xvu4FRkqTz — Włodzimierz Skalik (@Wlodek_Skalik) August 25, 2025

Łukasz Rzepecki, były doradca prezydenta Andrzeja Dudy, obecnie związany z Konfederacją Wolność i Niepodległość, uważa z kolei, że weto Nawrockiego powinno być dopiero pierwszym krokiem. Drugi to odebranie świadczeń socjalnych wszystkim obcokrajowcom.

„Weto Prezydenta Nawrockiego to ważny pierwszy krok w celu zablokowania nieuzasadnionych przywilejów. Czekamy na drugi – świadczenia socjalne w Polsce tylko dla obywateli polskich” – uważa Rzepecki.