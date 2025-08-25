Żydzi żałują, ale mordują. 20 zabitych w ataku na szpital

- Reklama -

Co najmniej 20 osób zginęło w poniedziałek w izraelskim ataku na szpital im. Nasera w mieście Chan Junus na południu Strefy Gazy – poinformowały władze lokalne, dodając, że wśród ofiar było czterech dziennikarzy. Izraelska armia przekazała, że „żałuje krzywdy wyrządzonej cywilom”.

Ofiary zginęły na czwartym piętrze budynku podczas podwójnego ataku; najpierw uderzyła jedna rakieta, a po chwili, gdy na miejscu były już ekipy ratunkowe, druga – przekazało kontrolowane przez Hamas ministerstwo zdrowia Strefy Gazy. Wcześniej informowano o 14 zabitych.

Biuro prasowe rządu Strefy Gazy podało, że wśród ofiar śmiertelnych było czterech dziennikarzy: Hosam Al-Masri, Mohamed Salama, Mariam Abu Daka i Moaz Abu Taha, którzy pracowali m.in. dla stacji Al-Dżazira, agencji prasowych Reuters i Associated Press oraz sieci NBC.

„Siły Obronne Izraela żałują jakiejkolwiek krzywdy wyrządzonej niezaangażowanym osobom i w żaden sposób nie atakowały dziennikarzy” – przekazało izraelskie wojsko w komunikacie wydanym po ataku. Szef Sztabu Generalnego gen. Ejal Zamir polecił wszczęcie śledztwa w sprawie ataku – dodano.

Agencja Reutera przekazała, że jest zdruzgotana śmiercią pracującego dla niej dziennikarza i zaapelowała o zapewnienie pomocy medycznej innemu pracownikowi agencji, który został ranny w ataku.

Al-Dżazira potwierdziła śmierć pracującego dla niej dziennikarza. Dwa tygodnie temu w innym izraelskim ataku zabito pięciu dziennikarzy katarskiej telewizji.

Również agencja AP przekazała, że w poniedziałkowym ataku zginął zatrudniony przez nią dziennikarz.

Szpital im. Nasera jest największą lecznicą na południu Strefy Gazy. W czasie trwającej od blisko dwóch lat wojny placówka była kilkakrotnie atakowana przez wojsko izraelskie. Armia wielokrotnie oskarżała bojowników palestyńskiego ugrupowania terrorystycznego Hamasu o to, że ukrywają się wśród cywilów, m.in. w szpitalach.

Według biura prasowego administracji Strefy Gazy podczas wojny wojska izraelskie zabiły 244 dziennikarzy. Amerykańska organizacja Komitet Obrony Dziennikarzy (CPJ) informowała przed poniedziałkowym atakiem, że podczas wojny zginęło ponad 186 dziennikarzy i pracowników mediów, w przeważającej mierze byli to Palestyńczycy.

(PAP)