Czekolada powoduje bezpłodność? Lekarze ostrzegali przed masowym skażeniem

Zanieczyszczenie kadmem i nadmierne spożycie czekolady może mieć szkodliwy wpływ na zdrowie – ostrzega francuskie stowarzyszenie konsumentów UFC-Que Choisir. Według nich, czekolada zawarta w płatkach śniadaniowych i innych produktach jest szkodliwa dla zdrowia ze względu na obecność kadmu.

Już na początku czerwca lekarze ostrzegali przed masowym skażeniem Francuzów kadmem pochodzącym z nawozów fosforanowych stosowanych w rolnictwie. UFC-Que Choisir zaleca „umiar w spożyciu” czekolady, szczególnie wśród dzieci. Według stowarzyszenia ochrony konsumentów, zjedzenie dwóch ciasteczek z nadzieniem „Bjorg”, miski czekoladowych płatków „Chocapic” i filiżanki gorącej czekolady „Poulain” tego samego dnia, dostarcza 10-letniemu dziecku „prawie połowę maksymalnej dziennej dawki kadmu”.

Toksykologiczna wartość referencyjna (TRV) tego metalu, który kumuluje się w organizmie, zwiększa ryzyko wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego oraz nowotworów i została ustalona na poziomie „0,35 mikrograma kadmu na kilogram masy ciała na dzień”.

Taką normę podaje Francuska Agencja Bezpieczeństwa Żywności, Środowiska i Zdrowia Pracy (ANSES). Według badania „UFC – Que Choisir”, wielu Francuzów taką normę codziennie przekracza, spożywając kilka produktów zawierających kadm tego samego dnia.

Według badania, 50-gramowa porcja ciasteczek Bjorg z nadzieniem z gorzkiej czekolady stanowi 20% tej referencyjnej wartości toksykologicznej dla dziecka, chociaż tylko 8% dla osoby dorosłej. 11% u dzieci i 5% u dorosłych zapewni 46-gramowa porcja „Chocapic”, a odpowiednio 17% i 7% w przypadku 13,5 grama czekolady „Poulain”.

UFC-Que Choisir zwraca również uwagę na jeszcze wyższą obecność kadmu w czekoladzie organicznej i np. unikanie batoników, do których ziarna są importowane z Ameryki Łacińskiej, ponieważ kadm jest tam bardziej obecny. Takie wnioski mogą mieć jednak związek z niechęcią Paryża do podpisania umowy UE-Mercosur.

Sprawa jest na tyle poważna, że powstaje nawet opracowanie dotyczące wpływu kadmu na ludzi, aby określić jego „działania mogące zmniejszyć zapłodnienia wśród populacji francuskiej”…

