WIDEO
POSTAW KAWĘ
WESPRZYJ NAS!
SKLEP
Strona głównaWiadomościPolskaŚnieg w pełni lata! Takiej sytuacji nie było od 15 lat
TEMAT DNIAWiadomościPolska

Śnieg w pełni lata! Takiej sytuacji nie było od 15 lat [FOTO]

-

Autor: KM
Śnieg latem w Tatrach.
Śnieg latem w Tatrach. Wg IMGW po raz ostatni w sierpniu takie zjawisko miało miejsce w 2010 roku. / Fot. Web Camera / TatraLife
- Reklama -

W polskich górach spadł śnieg – takiego zjawiska nie obserwowano w sierpniu od 15 lat. Na najwyższych szczytach Tatr termometry pokazały wartości znacznie poniżej zera, a w Sudetach temperatura oscylowała wokół punktu zamarzania.

Najniższe temperatury odnotowano na Rysach, gdzie termometry wskazały -7°C. Na Kasprowym Wierchu temperatura spadła do -5°C, a najwyższe szczyty Sudetów odnotowały 0°C.

„Dzień dobry niedzielny poranku. Śnieg! Łomnica notuje -7.3°C, Kasprowy Wierch -2.3°C” – napisał na grupie Tatromaniacy na Facebooku turysta, dzieląc się zdjęciem pokrytej śniegiem Doliny Pięciu Stawów.

- Prośba o wsparcie -

Wesprzyj wolne słowo. Postaw kawę nczas.info za:

Według danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, ostatni raz pokrywę śnieżną w sierpniu notowano 15 lat temu, w 2010 roku, kiedy na Kasprowym Wierchu leżało 10 cm białego puchu.

Meteorolodzy podkreślają, że „wczesne nadejście zimy nie oznacza końca lata”. Po weekendzie temperatura ma stopniowo rosnąć. W drugiej połowie tygodnia w górach prawdopodobnie pojawi się wiatr halny, śnieg nie utrzyma się więc długo.

Poprzedni artykuł
Czekolada powoduje bezpłodność? Lekarze ostrzegali przed masowym skażeniem
Następny artykuł
Porażki władz unijnych i niemieckich

Najnowsze

SOCIAL
WŁAŚCICIEL

5S MEDIA SP. Z O.O.
ADRES: ul. Jelinka 31 01-646 Warszawa

NIP: 5252676432, REGON: 365416025, KRS: 0000637269

KONTAKT
E-MAIL: [email protected]
SEKRETARIAT: +48 731 555 039

REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY:
dr Tomasz Sommer

WYDAWCY: Adam Wojtasiewicz, Radosław Piwowarczyk, Jacek Adamczyk, dr Maciej Sołdan

DZIENNIKARZE: Marta Maciejewska-Piwowarczyk, Szymon Grot, Kamil Małachowski, Bogdan Dobosz

MENU