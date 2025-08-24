Śnieg w pełni lata! Takiej sytuacji nie było od 15 lat [FOTO]

- Reklama -

W polskich górach spadł śnieg – takiego zjawiska nie obserwowano w sierpniu od 15 lat. Na najwyższych szczytach Tatr termometry pokazały wartości znacznie poniżej zera, a w Sudetach temperatura oscylowała wokół punktu zamarzania.

Najniższe temperatury odnotowano na Rysach, gdzie termometry wskazały -7°C. Na Kasprowym Wierchu temperatura spadła do -5°C, a najwyższe szczyty Sudetów odnotowały 0°C.

„Dzień dobry niedzielny poranku. Śnieg! Łomnica notuje -7.3°C, Kasprowy Wierch -2.3°C” – napisał na grupie Tatromaniacy na Facebooku turysta, dzieląc się zdjęciem pokrytej śniegiem Doliny Pięciu Stawów.

Według danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, ostatni raz pokrywę śnieżną w sierpniu notowano 15 lat temu, w 2010 roku, kiedy na Kasprowym Wierchu leżało 10 cm białego puchu.

Meteorolodzy podkreślają, że „wczesne nadejście zimy nie oznacza końca lata”. Po weekendzie temperatura ma stopniowo rosnąć. W drugiej połowie tygodnia w górach prawdopodobnie pojawi się wiatr halny, śnieg nie utrzyma się więc długo.