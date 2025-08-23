WIDEO
POSTAW KAWĘ
WESPRZYJ NAS!
SKLEP
Strona głównaWiadomościŚwiatZbiorowy gwałt na 19-latce. Policja przypadkiem wpadła na trop podejrzanych
WiadomościŚwiat

Zbiorowy gwałt na 19-latce. Policja przypadkiem wpadła na trop podejrzanych

-

Autor: MMP
Zdjęcie ilustracyjne. / Foto: Pixabay
Zdjęcie ilustracyjne. / Foto: Pixabay
- Reklama -

Ruszył proces przeciwko trzem mężczyznom z Siegen, którzy mieli dopuścić się gwałtu na 19-latce. Oskarżeni są w wieku od 28 do 32 lat. Odpowiedzą także za usiłowanie zabójstwa.

Proces ruszył w Dusseldorfie. Do zdarzenia miało dojść w jednym z hoteli w dzielnicy Hafen w Dusseldorfie. Głównym oskarżonym jest 29-latek. Według prokuratury poznał on 19-latkę na dyskotece, tam miał ją silnie odurzyć alkoholem. Później, razem z dwoma innymi mężczyznami, zabrał ją do hotelu. Tam miało dojść do zbiorowego gwałtu.

Młoda kobieta była pod wpływem alkoholu i marihuany, co sprawiło, że nie mogła się bronić. 28-latek, jeden z oskarżonych, miał nagrywać napaść.

Po gwałcie mężczyźni mieli zostawić 19-latkę samą w pokoju hotelowym, mimo że wymiotowała, co groziło uduszeniem. W ocenie prokuratury podejrzani świadomie narażali życie młodej kobiety. Mężczyźni odpowiedzą zatem za gwałt i usiłowanie zabójstwa.

- Prośba o wsparcie -

Wesprzyj wolne słowo. Postaw kawę nczas.info za:

Napaść wyszła na jaw przypadkiem. W toku śledztwa narkotykowego policja podsłuchiwała telefony oskarżonych. Jedna z nagranych rozmów dotyczyła jednak tego przestępstwa.

Sąd wyłączył jawność już na początku procesu – na cały jego przebieg, także podczas wygłaszania mów końcowych. Uzasadniał to ochroną dóbr osobistych ofiary.

Mężczyznom grozi wieloletnie więzienie. Na razie ustalono pięć kolejnych terminów rozpraw. Proces potrwa co najmniej do 2 października.

Źródło:Aachener Zeitung/o2.pl
Poprzedni artykuł
Męskie Granie. Zalewski uderzył w Izrael. „Coś tak obrzydliwego, że nie można na to patrzeć”
Następny artykuł
Lech Wałęsa w szpitalu. Przeszedł operację i kilka zabiegów

Najnowsze

SOCIAL
WŁAŚCICIEL

5S MEDIA SP. Z O.O.
ADRES: ul. Jelinka 31 01-646 Warszawa

NIP: 5252676432, REGON: 365416025, KRS: 0000637269

KONTAKT
E-MAIL: [email protected]
SEKRETARIAT: +48 731 555 039

REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY:
dr Tomasz Sommer

WYDAWCY: Adam Wojtasiewicz, Radosław Piwowarczyk, Jacek Adamczyk, dr Maciej Sołdan

DZIENNIKARZE: Marta Maciejewska-Piwowarczyk, Szymon Grot, Kamil Małachowski, Bogdan Dobosz

MENU