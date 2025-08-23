WIDEO
Lech Wałęsa w szpitalu. Przeszedł operację i kilka zabiegów
WiadomościPolska

Lech Wałęsa w szpitalu. Przeszedł operację i kilka zabiegów

-

Autor: KM
Lech Wałęsa.
Lech Wałęsa. / foto: Facebook: lechwalesa
Były prezydent Lech Wałęsa przebywa w gdańskim szpitalu, gdzie przeszedł operację i kilka zabiegów. „Usunęli, co niepotrzebne, co chodzi do tyłu. Czuję się dobrze” – napisał Wałęsa pod zdjęciem ze szpitalnego łóżka, które opublikował na portalu społecznościowym.

Informację potwierdził PAP najbliższy współpracownik byłego prezydenta Marek Kaczmar.

Pan prezydent od dłuższego czasu jest w szpitalu. Miał operację i kilka drobnych zabiegów. Szef czuje się dobrze – przekazał.

W piątek Lech Wałęsa zamieścił na Facebooku zdjęcie ze szpitala, pod którym napisał: „Usunęli co niepotrzebne, co chodziło do tyłu. Dzięki świetnemu lekarzowi! Czuję się dobrze”.

Następnie opublikował post, w którym wyraził wdzięczność personelowi medycznemu.

„Chciałbym z całego serca podziękować całemu zespołowi, który opiekował się mną, moim zdrowiem i życiem. Serdecznie wszystkich pozdrawiam – dzięki wam powoli wracam do zdrowia po operacji i zabiegach” – napisał.

Dzień wcześniej Wałęsa zamieścił na portalu społecznościowym fotografię, na której widać go na szpitalnym łóżku. Zdjęcie opatrzył komentarzem, że przygotowuje się do tournée po Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

W lipcu Wałęsa przeszedł operację barku w jednej z podwarszawskich klinik. Było to konieczne z powodu nasilających się dolegliwości bólowych po kontuzji, którą były prezydent doznał wiele miesięcy temu.

Lech Wałęsa w szpitalu.
Lech Wałęsa w szpitalu. / Fot. FB/screen
Źródło:PAP
